Lazio, Maurizio Sarri operato al cuore

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un’operazione chirurgia a causa di una fibrillazione atriale. L’intervento è pienamente riuscito e il tecnico 66enne tornerà presto alla guida della squadra. Lo ha comunicato il club biancoceleste in una nota.

“La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo”, si legge nel comunicato. “All’intervento era presente il medico sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”.

La Lazio in Serie A

La Lazio è all’ottavo posto della classifica di Serie A con 24 punti. Al momento è fuori dalla zona delle competizioni europee, alle spalle di Como (27) e Bologna (26). I biancocelesti arrivano da due pareggi consecutivi contro Cremonese (0-0) e Udinese (1-1). Il prossimo appuntamento in campionato è contro il Napoli, allo Stadio Olimpico di Roma, domenica 4 gennaio alle ore 12.30.

La carriera di Maurizio Sarri

Classe 1959, Maurizio Sarri in carriera ha allenato squadre come Empoli, Napoli, Chelsea, Juventus e adesso Lazio. Sulla panchina bianconera è riuscito a vincere lo Scudetto nella stagione 2019/2020 mentre alla guida dei Blues ha conquistato l’Europa League nell’annata 2018/2019. La sua avventura nel club di Claudio Lotito è iniziata nel 2021 e si è interrotta nel 2024. E’ tornato a Roma nel giugno 2025 firmando un contratto biennale fino al 2027.