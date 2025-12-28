Torti arbitrali, la Lazio invia una lettera alla Lega Calcio: la richiesta di un tavolo istituzionale

Non si placa la rabbia della Lazio all’indomani dell’1-1 in campionato con l’Udinese, che ha pareggiato in pieno recupero grazie a un gol di Davis viziato da un tocco di mano dell’attaccante e confermato tra le proteste generali dei biancocelesti. Secondo quanto apprende LaPresse il club ha inviato ufficialmente una lettera alla Lega Calcio Serie A – indirizzata al presidente Ezio Simonelli e ai consiglieri federali Giuseppe Marotta, Stefano Campoccia e Giorgio Chiellini – chiedendo un intervento immediato per tutelare la regolarità del campionato e la credibilità del sistema.

Tra le varie richieste del club biancoceleste c’è la convocazione urgente di un tavolo istituzionale promosso dalla Lega con il coinvolgimento di Figc e del mondo arbitrale, una definizione e diffusione di linee guida operative e vincolanti su casistiche determinanti per garantire un’uniformità di indirizzo e una serie di misure strutturate di trasparenza volte a ridurre il vuoto informativo sulle decisioni arbitrali. In assenza di iniziative concrete e di un riscontro tempestivo la Lazio si riserva di intraprendere ogni iniziativa consentita a tutela dei propri diritti.