sabato 27 dicembre 2025

Udinese-Lazio 1-1, Davis pareggia al 95′

Udinese-Lazio, match valido per la 17a giornata di Serie A, Bluenergy Stadium, Udine, 27 dicembre 2025 (Photo by Andrea Bressanutti/LaPresse)
LaPresse
Emozioni nel finale di partita al Bluenergy Stadium. Vecino illude i biancocelesti, al momento all’ottavo posto in classifica

Finisce 1-1 la sfida tra UdineseLazio, nel match del Bluenergy Stadium valido per la 17a giornata di Serie A. Succede tutto nel finale di gara: al 80′ con un tiro da fuori sblocca il risultato Vecino, complice una decisiva deviazione di Solet che beffa Padelli. In pieno recupero però Davis con un gran sinistro supera Provedel e realizza il gol del pari, al 95′. I biancocelesti salgono così a 24 punti in classifica, all’ottavo posto, mentre i friulani salgono a quota 22, in decima posizione. 

Udinese-Lazio: il tabellino del match

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (dal 42’ st Palma), Solet; Zanoli (dal 42’ st Miller), Piotrowski, Karlstrom (dal 42’ st Buksa), Ekkelenkamp, Bertola (dal 20’ st Kamara); Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Camara. All.Runjaic 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (dal 43’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (dal 43’ st Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (dal 36’ st Isaksen), Noslin (dal 29’ st Castellanos), Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Tavares, Fernandes, Farcomeni. All. Sarri 

Arbitro: Colombo

Assistenti: Baccini – Fontemurato

Marcatori: Vecino (L) al 35’ st, Davis (U) al 50′ st
Ammoniti: Zaniolo (U) al 13’ pt, Cataldi (L) al 14’ pt, Cancellieri (L) al 40’ pt, Kabasele (U) al 6’ st, Karlstrom (U) al 32’ st, Pellegrini (L) al 38’ st, Vecino (L) al 44’ st
Espulsi: nessuno

