Udinese-Lazio 1-1, Davis pareggia al 95′

Finisce 1-1 la sfida tra Udinese e Lazio, nel match del Bluenergy Stadium valido per la 17a giornata di Serie A. Succede tutto nel finale di gara: al 80′ con un tiro da fuori sblocca il risultato Vecino, complice una decisiva deviazione di Solet che beffa Padelli. In pieno recupero però Davis con un gran sinistro supera Provedel e realizza il gol del pari, al 95′. I biancocelesti salgono così a 24 punti in classifica, all’ottavo posto, mentre i friulani salgono a quota 22, in decima posizione.
Udinese-Lazio: il tabellino del match
Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (dal 42’ st Palma), Solet; Zanoli (dal 42’ st Miller), Piotrowski, Karlstrom (dal 42’ st Buksa), Ekkelenkamp, Bertola (dal 20’ st Kamara); Zaniolo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Camara. All.Runjaic
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (dal 43’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (dal 43’ st Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (dal 36’ st Isaksen), Noslin (dal 29’ st Castellanos), Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Tavares, Fernandes, Farcomeni. All. Sarri
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini – Fontemurato
Marcatori: Vecino (L) al 35’ st, Davis (U) al 50′ st
Ammoniti: Zaniolo (U) al 13’ pt, Cataldi (L) al 14’ pt, Cancellieri (L) al 40’ pt, Kabasele (U) al 6’ st, Karlstrom (U) al 32’ st, Pellegrini (L) al 38’ st, Vecino (L) al 44’ st
Espulsi: nessuno