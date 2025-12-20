Lazio-Cremonese 0-0, finisce senza gol all’Olimpico

Si è conclusa sullo 0-0 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese, gara inaugurale della 16ª giornata di Serie A. Una partita con poche emozioni, decisa solo negli ultimi minuti: in pieno recupero, infatti, Ceccherini della Cremonese è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Cancellieri appena fuori area. La punizione successiva calciata da Cataldi ha scheggiato l’incrocio dei pali, senza però sbloccare il risultato.

La Lazio di Maurizio Sarri e la Cremonese di Davide Nicola chiudono così un incontro scialbo, caratterizzato da numerose assenze tra i biancocelesti e da un atteggiamento ordinato ma poco incisivo da parte degli ospiti. Nonostante la superiorità numerica negli ultimi minuti, la squadra lombarda non è riuscita a trovare il guizzo vincente.

Il pareggio mantiene entrambe le squadre in una situazione di classifica stabile, con la Lazio che cerca continuità in campionato nonostante le difficoltà e la Cremonese che prova a raccogliere punti preziosi lontano da casa.

Il prossimo turno di Serie A vedrà i biancocelesti e i grigiorossi scendere nuovamente in campo con l’obiettivo di conquistare punti e migliorare la propria posizione nella classifica del massimo campionato.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (37’st Lazzari sv); Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Vecino 6 (19’st Belahyane 6); Cancellieri 6, Castellanos 5.5, Pedro 5.5 (19’st Noslin 6). In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Tavares, Provtsgaard, Farcomeni, Fernandes. Allenatore: Sarri 6.

CREMONESE (3-4-1-2): Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 6, Folino 6 (25’st Ceccherini 5); Barbieri 6 (43’st Floriani Mussolini sv), Grassi 5.5 (24’st Vandeputte 6), Bondo 5.5, Pezzella 6; Johnsen 5.5 (31’st Zerbin 6); Bonazzoli 5.5 (31’st Sanabria 6), Vardy 6. In panchina: Silvestri, Nava, Faye, Valoti, Sarmiento, Lordkinapidze, Moumbagna, Vazquez. Allenatore: Nicola 6.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.

NOTE: serata nuvolosa, terreno in ottime condizioni.

Al 49’st espulso Ceccherini per fallo su chiara occasione da gol. A

mmoniti: Pedro, Grassi, Barbieri, Romagnoli, Guendouzi, Pezzella, Gila.

Angoli: 3-0.

Recupero: 1′ pt; 5′ st.