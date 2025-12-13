Serie A, Lazio sbanca Parma in nove, termina 0-1

La Lazio sbanca Parma al termine di un match di sofferenza, concluso in nove contro undici per le espulsioni di Zaccagni al 42′ e Basic al 78′. Proprio nel momento di maggiore difficoltà i biancocelesti trovano il vantaggio con Noslin all’82’, abile a scartare Corvi nell’uno contro uno e a depositare in rete.
Nel finale il Parma prova il tutto per tutto per cercare il pareggio ma la difesa degli uomini di Sarri non concede varchi. Con questa vittoria la Lazio sale a 22 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus, impegnata domani nel difficile match di Bologna. Il Parma resta a 14.