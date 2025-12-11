Fiorentina-Dinamo Kiev oggi in Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna in campo oggi 11 dicembre in Conference League la Fiorentina, che sta attraversando un momento davvero complicato in campionato, dove è ultima da sola e senza vittorie alla 14esima giornata. La gara casalinga contro la Dinamo Kiev potrebbe così essere l’occasione per i tifosi viola per una dura contestazione della gestione di questa stagione, mentre gli uomini di Vanoli dovranno cercare di non pensare al campionato e mettere in campo tutte le energie per conquistare tre punti europei. In Conference i viola sono 17esimi nel girone unico, con due vittorie e due sconfitte, a quota 6 (paradossalmente, gli stessi punti raccolti in serie A ma con 10 partite in più). Gli ucraini sono messi peggio, a quota 3, al 27esimo posto.

Vanoli: “Serve risultato per autostima, ora pensiamo a unire”

“Ogni partita è importante, dovremo cercare un risultato importante che ci serve per l’autostima e il morale per affrontare la prossima partita di campionato“. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, al Viola Park, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita della quinta giornata del girone di Conference League che vedrà la squadra gigliata opposta alla Dinamo Kiev.

“La cosa più importante di oggi è unire, tutti noi vogliamo uscire da questa situazione”, ha aggiunto Vanoli, riferendosi a presunte divisioni all’interno dello spogliatoio viola.

Fiorentina-Dinamo Kiev: le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2) Martinelli; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli.

Dinamo Kiev (4-3-3) Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko.

Fiorentina-Dinamo Kiev: orario e dove vederla in tv

La partita Fiorentina-Dinamo Kiev è in programma oggi alle 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match sarà visibile in diretta tv solo per gli abbonati a Sky e a NOW. La gara andrà in onda su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (252) oltre che su NOW.