Sassuolo-Fiorentina 3-1, è Profondo Viola: la squadra di Vanoli resta all’ultimo posto in classifica

Continua il momento negativo della Fiorentina che esce sconfitta dal campo del Sassuolo per 3-1 nella gara valida per la 14ma giornata di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i Viola si portano in vantaggio con Mandragora al 9′ ma i neroverdi reagiscono subito, trovando il pareggio con Volpato al 14′ e realizzando il sorpasso con Muharemovic sul finire del primo tempo. I Viola nella ripresa tentano una reazione ma è sterile e i neroverdi chiudono i conti al 65′ con la rete di Kone. Per al Fiorentina, ultima in classifica e ancora senza vittorie, si tratta dell’ottava sconfitta. Il Sassuolo sale 20 punti posizionandosi momentaneamente all’ottavo posto. Nel corso del match espulso il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, al 59′ per condotta antisportiva.