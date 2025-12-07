Fiorentina, minacce social ai giocatori: la condanna della società

La Fiorentina esprime “piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo“.

Così il club viola in una nota, a seguito di diverse minacce subite dai giocatori di Vanoli in queste ore sui social per la sconfitta per 3-1 in casa del Sassuolo e il conseguente ultimo posto in solitaria in Serie A dopo il successo del Verona sull’Atalanta. “Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società. Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto”, prosegue la nota.