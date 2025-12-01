Coppa Italia 2025-26, ottavi dal 2 dicembre: partite, programma e pronostici

Tornano ad accendersi i riflettori sulla Coppa Italia 2025-2026 con le partite degli ottavi di finale. Sarà possibile vederle in diretta tv su Mediaset. Si inizia martedì 2 dicembre con Juventus-Udinese, match in programma alle ore 21 che sarà trasmesso live su Italia 1. In campo da questo tutte le big, ovvero le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A. Ancora in corsa anche il Venezia, l’unica squadra di Serie B che ha staccato il pass per gli ottavi regalandosi la sfida con l’Inter. Il programma degli ottavi sarà definito a gennaio, dopo gli ultimi incontro in tabellone.

Coppa Italia, dove vedere gli ottavi in tv

Questa la programmazione tv degli ottavi:

Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti

telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari

Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1

Ottavi di Coppa Italia, i pronostici

Reduce da due successi – e sette risultati utili – consecutivi, la Juventus ospita l’Udinese negli ottavi finale di Coppa Italia. I friulani sono tornati alla vittoria sul campo del Parma, ma i bookie puntano convinti sulla squadra di Spalletti: l’1 – si legge su Agipronews – vale 1,37 su Planetwin365, mentre l’affermazione degli ospiti si gioca a 8. Fissato a 4,75 il pareggio che vale i tempi supplementari. Come in campionato, anche martedì sera all’Allianz Stadium è favorito l’Over, visto a 1,72, mentre l’Under è fissato a 2. Le due squadre si sono affrontate un mese fa in campionato, subito dopo l’esonero di Tudor, e la Vecchia Signora si impose 3-1, risultato proposto a 12, mentre degli ultimi otto scontri diretti sono terminati 2-0 per la Juventus: questo risultato esatto si gioca a 6,25 ed è il favorito davanti all’1-0, visto a 6,75. Tra i pareggi l’1-1 (7,75) è giudicato più probabile dello 0-0 (10), mentre le quote decollano in caso di exploit dell’Udinese: lo 0-1 è fissato a 16, l’1-2 a 23. Tra i marcatori in pole i due attaccanti della Juve Openda e David a 1,87, tra i friulani il capocannoniere Zaniolo – a segno anche in campionato – è proposto a 5,75.

La Juventus, secondo gli esperti, è favorita anche per la vittoria della Coppa Italia, al pari di Inter e Napoli: il trionfo di queste tre squadre è proposto a 5 su William Hill, alle loro spalle di questo terzetto c’è il Milan, fissato a 6,50. Più attardata la Roma, in lavagna a 7,50 e che non vince il trofeo dal 2008. Un successo bis dei detentori del Bologna vale 15 volte la posta puntata, stessa quota per un trionfo di Atalanta, Como e Lazio.

Gli arbitri degli ottavi

Questi gli arbitri delle partite degli ottavi di finale di Coppa Italia: