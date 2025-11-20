Playoff Mondiali 2026, in diretta il sorteggio: l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord

L’Italia di Rino Gattuso ha conosciuto oggi 20 novembre il nome della sua avversaria ai playoff in vista dei Mondiali 2026. L’urna di Zurigo, come si sapeva, avrebbe messo di fronte agli Azzurri una tra Svezia, Romania, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord (la partita si giocherà in casa) ma stabilirà anche il percorso verso la finale delle altre possibili avversarie. Gli Azzurri affronteranno in semifinale l’Irlanda del Nord e nell’eventuale finale una tra Galles e Bosnia.
Una notizia non bella per l’Italia proprio sul finale del sorteggio: gli Azzurri giocheranno in trasferta l’eventuale finale. Quindi o a Cardiff con il Galles o a Sarajevo con la Bosnia.
L’Italia affronterà l’Irlanda del Nord in semifinale.
Il Galles affronterà la Bosnia Erzegovina: la vincente affronterà in finale la vincente della semifinale dell’Italia.
Il Galles va nel percorso A, quello dell’Italia, ma nell’altra semifinale. Potrebbe essere quindi una possibile avversaria in finale per gli Azzurri. Scampato il pericolo Polonia, che è andata nel percorso B.
“Andremo ai Mondiali? Io sono fiducioso, perché lo sono di natura. Considero la maglia azzurra in generale e la nazionale di calcio un grande amore con cui siamo cresciuti tutti fino ad un certo punto. Il 2021 è stata una struggente parentesi, pensando all’immagine di Vialli. Mi auguro che da qui al 31 marzo ci sia un supporto per una nazionale che deve raggiungere un obiettivo, che decine di milioni di italiani pretendono: andare al Mondiale”. Così il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi nel corso dell’evento Sport Industry Talk del Corriere della Sera, a Milano. “Poi il calcio non ha bisogno solo di una scarica emotiva, ma anche di una scarica morale. I ragazzi devono avere l’ossessione di questo obiettivo e metterci qualcosa in più. Nessuno ci regalerà nulla, dobbiamo solo dare il meglio di noi stessi. Essere contro in questa fase non sarà di aiuto”, ha aggiunto.
Il primo sorteggio ha stabilito il percorso delle squadre non europee: sei nazionali che sono in corsa per due posti al Mondiale: Nuova Caledonia – Giamaica: la vincente affronterà il Congo; Bolivia – Suriname: la vincente affronterà l’Iraq. Tra queste sei saranno dunque due le squadre qualificate al Mondiale.
“Per 78 minuti eravamo 1-1, abbiamo perso contro la Norvegia che è tra le migliori 5 nazionali al mondo in questo momento per qualità e vigoria fisica. Ma perdere 2-1 o 4-1 cambia e bisogna rimanere dentro la gara anche nei momenti più difficili, quello lo abbiamo sbagliato”. Lo dice il capo delegazione della nazionale Azzurra, Gianluigi Buffon, ai microfoni Rai Sport a pochi minuti dai sorteggi per i playoff mondiali. “Eviterei la finale con la Svezia e la finale con la Polonia in Polonia. Ma se dovesse capitare siamo pronti anche a quello”, ha aggiunto Buffon.
“Sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non ci vai perché ti chiami Italia, bisogna progettare. Il mondo è cambiato”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina durante l’evento Sport Industry Talk, di Rcs Academy a Milano, a pochi minuti dai sorteggi che designeranno l’avversario dell’Italia ai playoff.
“Io devo essere ottimista, altrimenti rischiamo di entrare in una crisi depressiva. Il calcio non è più quello di 20 anni fa, si può vincere o perdere contro tutti. Il mio ottimismo deriva dall’entusiasmo del gruppo, il primo tempo contro la Norvegia sfido chiunque a dire che non sia stato bellissimo”, ha dichiarato ancora Gravina. “Devo essere ottimista nel credere nei ragazzi che non sono così scarsi come spesso emerge da alcune parti, ho fiducia in Gattuso. Siamo sempre alla ricerca del colpevole, ma mai ci siamo soffermati sulle cause. Fermiamoci un attimo in maniera seria e decisa”, ha concluso Gravina.