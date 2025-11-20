Playoff Mondiali 2026, in diretta il sorteggio: l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord

L’eventuale finale sarà con una tra Galles e Bosnia, ma fuori casa

L’Italia di Rino Gattuso ha conosciuto oggi 20 novembre il nome della sua avversaria ai playoff in vista dei Mondiali 2026. L’urna di Zurigo, come si sapeva, avrebbe messo di fronte agli Azzurri una tra Svezia, Romania, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord (la partita si giocherà in casa) ma stabilirà anche il percorso verso la finale delle altre possibili avversarie. Gli Azzurri affronteranno in semifinale l’Irlanda del Nord e nell’eventuale finale una tra Galles e Bosnia.