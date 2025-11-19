Playoff Mondiali 2026, giovedì il sorteggio per l’Italia: quando si gioca, come funziona, le squadre possibili avversarie

Archiviata la fase a gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 di calcio, è tempo per la nazionale italiana (arrivata seconda nel gruppo I dietro la Norvegia e quindi non qualificata direttamente) di conoscere il proprio destino: gli azzurri sapranno chi saranno i loro avversari nei playoff europei di marzo, ultima occasione di strappare il biglietto per la fase finale della Coppa del Mondo in programma tra Usa, Canada e Messico. Il sorteggio si svolgerà domani, giovedì 20 novembre, alle 13 presso la sede Fifa di Zurigo.

Come funzionano i playoff mondiali 2026

Il sistema dei playoff UEFA coinvolge 16 nazionali divise in quattro fasce: le 12 seconde classificate dei gironi di qualificazione più le quattro migliori vincitrici della Nations League 2024-2025 non già qualificate. La suddivisione nelle fasce avviene in base al ranking FIFA aggiornato il 19 novembre 2025.

L’Italia è inserita in prima fascia insieme a Danimarca, Turchia e Ucraina, il che garantisce agli azzurri di disputare la semifinale in casa contro una squadra di quarta fascia. Il sorteggio formerà quattro percorsi distinti, ciascuno composto da due semifinali e una finale, tutte in gara secca. Le nazionali della prima fascia affronteranno quelle della quarta fascia nelle semifinali, mentre le squadre di seconda fascia se la vedranno contro quelle di terza. Le vincenti delle semifinali si affronteranno in finale e chi vincerà ciascun percorso staccherà il pass per il Mondiale.

Quando e dove si giocano i playoff mondiali 2026

Le semifinali si disputeranno giovedì 26 marzo 2026

Le finali sono in programma martedì 31 marzo 2026

Gli orari previsti saranno quelli standard UEFA, ovvero alle 18:00 o alle 20:45. Per quanto riguarda i luoghi dove si giocheranno le partite:

L’Italia, nella prima fascia, ha la garanzia di giocare la semifinale in casa .

. Per quanto riguarda le finali, la sede verrà stabilita tramite un ulteriore sorteggio durante la stessa cerimonia del 20 novembre, senza protezione per le teste di serie.

Le possibili avversarie dell’Italia

L’Italia nella semifinale affronterà una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord, facenti parte della quarta fascia.

Romania

I romeni si sono qualificati ai playoff in virtù della vittoria del gruppo 2 della Lega C della Nations League 2024/25. La squadra allenata da Mircea Lucescu ha infatti chiuso terza il proprio girone di qualificazione mondiale, dietro la Francia e la Bosnia Erzegovina. Agli Europei 2024 la nazionale romena ha superato la fase a gironi battendo anche l’Ucraina per 3-0, prima di venire eliminata dai Paesi Bassi. La Romania però non si qualifica ai Mondiali da Francia 1998. Tra i giocatori più rappresentativi:

Andrei Rațiu , terzino destro del Rayo Vallecano nella Liga

, terzino destro del Rayo Vallecano nella Liga Dennis Man , ala destra del Psv Eindhoven ex Parma, in gol anche contro il Napoli in Champions League quest’anno

, ala destra del Psv Eindhoven ex Parma, in gol anche contro il Napoli in Champions League quest’anno Darius Olaru, centrocampista offensivo del Basilea, già 4 reti quest’anno tra campionato svizzero ed Europa League

Svezia

La nazionale scandinava rappresenta probabilmente l’avversaria più temibile del lotto e rievoca brutti ricordi all’Italia, eliminata proprio dalla Svezia ai playoff dai Mondiali del 2018 in Russia. Si sono qualificati ai playoff perché vincitori del gruppo 1 della Lega C della Nations League, avendo chiuso all’ultimo posto il proprio girone di qualificazione alla Coppa del Mondo con solo due punti. La Svezia non ha partecipato agli Europei 2024 né ai Mondiali 2022, e ha terminato la propria esperienza ai quarti di finale di Russia 2018. La selezione è allenata da Graham Potter. I giocatori più importanti:

Alexander Isak , bomber del Liverpool capace di segnare con continuità in Premier League, pagato 145 milioni dai Reds per strapparlo al Newcastle in estate. 23 reti per lui lo scorso anno in campionato con i Magpies.

, bomber del Liverpool capace di segnare con continuità in Premier League, pagato 145 milioni dai Reds per strapparlo al Newcastle in estate. 23 reti per lui lo scorso anno in campionato con i Magpies. Victor Gyokeres , punta centrale dell’Arsenal, pagato 65 milioni dai Gunners allo Sporting Lisbona. Nonostante gli infortuni, ha già segnato 4 gol in 10 partite quest’anno. Nè lui né Isak hanno partecipato alle ultime partite delle qualificazioni mondiali con la Svezia.

, punta centrale dell’Arsenal, pagato 65 milioni dai Gunners allo Sporting Lisbona. Nonostante gli infortuni, ha già segnato 4 gol in 10 partite quest’anno. Nè lui né Isak hanno partecipato alle ultime partite delle qualificazioni mondiali con la Svezia. Anthony Elanga, ala destra del Newcastle classe 2002: 6 gol e 11 assist lo scorso anno con il Nottingham Forest prima del trasferimento a St. James’s Park per 61 milioni di euro.

Viktor Gyokeres con la maglia della Svezia (foto AP)

Irlanda del Nord

I nordirlandesi sono allenati da Michael O’Neill, che ha guidato la squadra alla storica qualificazione agli Europei del 2016. Non si qualificano ai Mondiali da Messico 1986. Vanno ai playoff in virtù della vittoria nel gruppo 3 della Lega C della Nations League 2024-25, nel loro girone di qualificazione hanno chiuso al terzo posto dietro Germania e Slovacchia. Occupano il 69esimo posto nel ranking Fifa. I giocatori più importanti:

Conor Bradley , terzino destro classe 2003 del Liverpool: impiegato quest’anno da Arne Slot nel posto che per anni è stato di Trent Alexander-Arnold, il giovane si è dimostrato all’altezza della situazione annullando Vinicius nel match tra i Reds e il Real Madrid in Champions League.

, terzino destro classe 2003 del Liverpool: impiegato quest’anno da Arne Slot nel posto che per anni è stato di Trent Alexander-Arnold, il giovane si è dimostrato all’altezza della situazione annullando Vinicius nel match tra i Reds e il Real Madrid in Champions League. Trai Hume , difensore del Sunderland classe 2022: 1 assist in 11 partite quest’anno in Premier League

, difensore del Sunderland classe 2022: 1 assist in 11 partite quest’anno in Premier League Isaac Price, centrocampista del West Bromwich Albion in Championship. Classe 2003, quest’anno per lui 5 gol e 2 assist in 5 partite nella seconda divisione inglese.

Macedonia del Nord

Anche qui brutti ricordi per l’Italia. La nazionale balcanica eliminò nel 2022 l’Italia ai playoff per Qatar 2022 con il gol di Trajkovski a Palermo, ma venne poi sconfitta in finale dal Portogallo. Non ha mai partecipato ai mondiali e ha partecipato una sola volta agli Europei, nel 2021. Si sono qualificati ai playoff dopo aver vinto il gruppo 4 della Lega C della Nations League. Nel loro girone di qualificazione sono arrivati terzi dietro Belgio e Galles. Il commissario tecnico è Blagoja Milevski. Occhio a:

Eljif Elmas , che gli appassionati italiani conoscono bene giocando nel Napoli: quest’anno è entrato in campo 8 volte con i partenopei.

, che gli appassionati italiani conoscono bene giocando nel Napoli: quest’anno è entrato in campo 8 volte con i partenopei. Enis Bardhi , il capitano della squadra. Classe 1995, centrocampista offensivo, gioca nel Konyaspor in Turchia, con cui ha segnato 3 gol in 11 partite nel 2025/26.

, il capitano della squadra. Classe 1995, centrocampista offensivo, gioca nel Konyaspor in Turchia, con cui ha segnato 3 gol in 11 partite nel 2025/26. Bojan Miovski, punta centrale dei Rangers Glasgow ex Girona. Quest’anno un gol in 8 partite per la squadra scozzese.

Le possibili avversarie in finale

In finale, l’Italia potrebbe affrontare una delle seguenti 8 squadre, tutte facenti parte della seconda o terza fascia:

Slovacchia

Kosovo

Irlanda

Polonia

Bosnia Erzegovina

Galles

Albania

Repubblica Ceca

Dove vedere il sorteggio

Il sorteggio del 20 novembre sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 24 e Rai Sport a partire dalle ore 13. Per chi preferisce seguirlo in streaming, l’evento sarà disponibile su NOW, RaiPlay, Sky Go e sul sito ufficiale FIFA con il suo canale YouTube. La cerimonia partirà con i sorteggi dei playoff intercontinentali per poi passare alla fase europea che riguarda l’Italia.