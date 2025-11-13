Infortunio Anguissa, c’è lesione: i tempi di recupero del giocatore del Napoli

Brutte notizie per il Napoli, l’infortunio di Anguissa potrebbe tenere fuori a lungo il centrocampista camerunense. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno rivelato che c’è una lesione e si teme un lungo stop. Lo ha fatto sapere il club partenopeo con una nota. Frank Zambo Anguissa si era fatto male giocando con la nazionale. Il camerunense, spiega il club azzurro, “si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Bollettino medico | Le condizioni di Anguissa 👇https://t.co/QeL3ZIm1e5 pic.twitter.com/j4VKeuMowF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 13, 2025

Anguissa, classe 1995, è uno dei giocatori chiave del Napoli di Antonio Conte e non è il primo che il tecnico perde. La squadra azzurra ha l’infermeria piena: fuori ci sono anche Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, fermo da inizio stagione, e Alex Meret. Anguissa potrebbe restare lontano dal campo da gioco per mesi.

Napoli, Conte ieri assente all’allenamento

Il Napoli è reduce da una serie di risultati deludenti, l’ultimo la sconfitta in campionato col Bologna per 2 a 0. Ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa per le nazionali, gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana ma non c’era l’allenatore Conte che, “come già programmato e concordato da tempo con il club”, ha spiegato il club in una nota, “rientrerà al Napoli Training Center lunedì 17 novembre”.