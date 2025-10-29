De Bruyne operato ad Anversa, intervento riuscito

Come da programma, il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne è stato sottoposto oggi a un’operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. De Bruyne si è infortunato nel corso di Napoli-Inter, match poi vinto dai partenopei per 3-1, in cui proprio il giocatore belga ha aperto le marcature tirando un rigore e facendosi male proprio in quel frangente.

L’intervento è perfettamente riuscito. Lo comunica il club partenopeo. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio.