Dovbyk, infortunio e stop di almeno un mese: tegola per la Roma

La Roma si gode il primo posto nella classifica della Serie A ma, nemmeno 24 ore dopo la vittoria casalinga contro l’Udinese, arriva una nuova tegola per il tecnico Gian Piero Gasperini. Dopo Dybala, Bailey e Ferguson, i giallorossi perdono un altro elemento del loro reparto offensivo.

Le condizioni di Dovbyk, quando rientra

Si tratta di Artem Dovbyk, sostituito per infortunio contro i friulani: il bomber ucraino ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Per l’attaccante lo stop previsto è di quattro-sei settimane. L’avventura in Italia di Dovbyk continua quindi a essere in chiaroscuro. Sbarcato nella Capitale dopo aver vinto il titolo di capocannoniere nella Liga spagnola con il Girona (24 gol nel campionato 2023-2024), lo scorso anno Dovbyk ha chiuso la sua prima stagione in giallorosso in doppia cifra con il bottino di 12 gol in 32 partite in Serie A.

In molti speravano che questo potesse essere l’anno della consacrazione per lui, ma con Gasperini in panchina il 28enne ucraino finora non ha brillato, come testimonia il magro bottino di soli due gol. E ieri è arrivato uno stop che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Dovbyk si è fatto male al 38′ del primo tempo – dopo aver provato il tiro in un’azione tra l’altro viziata da un fuorigioco -, sostituito da Baldanzi.

La situazione degli altri infortunati

L’ucraino salterà sicuramente le partite di campionato con Cremonese, Napoli, Cagliari, Como e Juventus oltre alle sfide di Europa League con Midtjylland e Celtic. A maggior ragione, la sosta arriva nel momento giusto per Gasperini che alla ripresa dovrebbe riavere a disposizione almeno Ferguson e Bailey. Più lunghi i tempi di recupero per Dybala, che punta a rientrare per il match contro il Napoli il 30 novembre.

Gasperini: “La sosta ci fa bene”

Considerati i molti infortuni, la sosta è quindi un alleato importante per la Roma e per Gasperini. “È un buon momento per noi, anche se adesso arriva la sosta. Credo però che ci faccia bene: da un lato perché possiamo restare in alto per due settimane, dall’altro perché abbiamo bisogno di recuperare un po’ di gente – ha ammesso il tecnico nel post-gara con l’Udinese – Effettivamente in questo momento abbiamo perso molti giocatori: gli unici infortuni li abbiamo solo in attacco. La mancanza di diversi giocatori nello stesso reparto può portare delle difficoltà, però credo che rispetto a qualche settimana fa la squadra abbia acquisito riferimenti e convinzioni diverse nel modo di attaccare”.

Il tecnico, intanto, si gode la vittoria contro l’Udinese e l’ottimo inizio sulla panchina della Roma: “Nel finale” contro i friulani “eravamo molto affaticati e abbiamo rischiato commettendo qualche errore di troppo, però per tutto il resto abbiamo fatto un’ottima partita, perché l’Udinese era difficile da affrontare: una squadra molto fisica. Ma noi l’abbiamo fatto giocando con grande intensità e sicuramente buona tecnica, con delle buone manovre. Anche il gol è stato molto bello. Sono soddisfatto. È una squadra che cresce, che gioca e che ci crede“, ha detto l’allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport. “Soddisfatto per la rete del 2-0? Sì, anche perché poi diventa un gol importante e fa parte anche di come abbiamo riempito l’area. Sicuramente qualche settimana fa questo non succedeva. Ho visto tante buone cose. Ma si erano già viste anche in Coppa e in campionato.