Roma-Udinese 2-0, sorpasso giallorosso su Milan e Napoli

La Roma batte 2-0 l’Udinese all’Olimpico nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A e balza in testa alla classifica in attesa del posticipo tra Inter e Lazio a San Siro. I giallorossi salgono a quota 24 punti e sorpassano la coppia Milan e Napoli, + 2 su entrambe le squadre. Pellegrini sblocca il risultato al 42′ del primo tempo su calcio di rigore, Celik raddoppia al 16′ della ripresa dopo una triangolazione con Mancini. I friulani restano fermi a 15 punti.

Triplice fischio all'Olimpico! Altri tre punti per noi ✌



FORZA ROMA 🟡🔴#ASRoma #RomaUdinese pic.twitter.com/HNie8DlPLN — AS Roma (@OfficialASRoma) November 9, 2025

Roma-Udinese 2-0, il tabellino

Roma-Udinese 2-0 (1-0 p.t.) – 42′ Pellegrini rig., 61′ Celik

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Ndicka, Mancini; Wesley (90′ Ziolkowski), Kone, Cristante, Celik (90′ Ghilardi); Pellegrini (74′ El Shaarawy), Soule (74′ El Aynaoui); Dovbyk (42′ Baldanzi). All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele (53′ Palma), Bertola; Kamara (82′ Zemura), Atta, Karlstrom (72′ Piotrowski), Ekkelenkamp, Zanoli; Buksa (72′ Davis), Zaniolo (82′ Bayo). All. Runjaic

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

Ammoniti: Cristante, Pellegrini (R); Karlstrom (U)