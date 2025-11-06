Europa League, oggi Glasgow Rangers – Roma e Bologna – Brann. In campo anche la Fiorentina in Conference: orari e dove vederle in tv

Per l’Europa League 2025/2026 tornano in campo oggi, 6 novembre, la Roma e il Bologna. Per i giallorossi trasferta impegnativa in Scozia, contro i Glasgow Rangers, mentre i felsinei ricevono i norvegesi del Brann, attualmente terzi nel loro campionato. Entrambe le squadre italiane sono a caccia di una vittoria e di tre punti che sarebbero preziosi in ottica classifica. La Roma è stata sconfitta 2-1 nell’ultimo turno dal Viktoria Plzen all’Olimpico, mentre il Bologna ha espugnato il campo dello Steaua Bucarest con una vittoria per 2-1. Scende in campo oggi, ma in Conference League, anche la Fiorentina, alle prese con il difficile momento in campionato che ha portato i Viola all’ultimo posto in classifica e all’esonero del tecnico, Stefano Pioli. La squadra nella trasferta di Magonza sarà guidata in panchina dall’allenatore della primavera, Daniele Galloppa.

Le partite delle italiane: orari e dove vederle

Entrambe le squadre italiane impegnate in Europa League scenderanno in campo alle 21, mentre la Fiorentina in Conference giocherà alle 18.45.

18.45 Magonza-Fiorentina (Conference League) – Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now

21 Rangers-Roma (Europa League) – Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now

21 Bologna – Brann (Europa League) – Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now

Roma a Glasgow per cambiare marcia, per bookie gol Dovbyk

Sconfitta in due delle prime tre partite di Europa League e reduce dal doloroso ko con il Milan, la Roma è chiamata a rilanciare il suo cammino europeo nell’affascinante trasferta di Glasgow. I Rangers sono partiti male in questa stagione, sono solo quarti nel campionato scozzese e hanno già effettuato un cambio in panchina (Röhl al posto di Martin): a Ibrox i bookie – si legge su Agipronews -puntano sulla squadra di Gasperini, la cui vittoria si gioca a 1,73 su Snai; pareggio e affermazione dei padroni di casa sono in lavagna, nell’ordine, a 3,80 e 4,40. Le ultime due sfide dei Rangers sono terminate con meno di tre reti complessive, come tre delle ultime cinque giocate dalla Roma: in Scozia gli esperti prevedono tuttavia una sfida da Over, visto a 1,80 su Planetwin365 e leggermente favorito rispetto all’Under, fissato a 1,90. Otto delle tredici partite ufficiali giocate dai giallorossi in stagione sono finite 1-0: giovedì la vittoria con questo risultato dei giallorossi è proposta a 7,25 la sconfitta a 11. Il risultato esatto in pole per i bookie è l’1-1, che si gioca a 6,75 ed è preferito allo 0-0 (10). Lo 0-2 e l’1-2 sono in lavagna a 8,50, mentre 2-0 e 2-1 valgono nell’ordine 25 e 14.

MARCATORI Senza l’infortunato Dybala, Gasperini dovrebbe rilanciare dal primo minuto Dovbyk: il primo gol europeo stagionale dell’attaccante ucraino è visto a 2,40, mentre il sigillo di Soulé (che non segna da cinque partite) è in lavagna a 3. Scalpita anche Pellegrini, proposto a 3,75, stessa quota per il primo gol in giallorosso di El Aynaoui. Nei Rangers, Tavernier è finora il capocannoniere della squadra e la sua presenza nel tabellino dei marcatori è fissata a 5; le reti di Danilo Pereira e Gassama valgono nell’ordine 4,50 e 6.

I convocati del Bologna per il Brann, ancora out Immobile

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha convocato 22 giocatori per la sfida di Europa League contro i norvegesi del Brann. Questa la lista completa.