Milan-Roma 1-0, decisiva la rete di Pavlovic

Il Milan vince 1-0 il big match della domenica sera contro la Roma. A San Siro è stata decisiva la rete di Strahinja Pavlovic al 39′. Nella ripresa la squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha sbagliato un rigore con Paulo Dybala. I rossoneri così salgono alla terza posizione della classifica di Serie A, a quota 21, a pari punti con i giallorossi e l’Inter (che ha vinto 2-1 contro l’Hellas Verona). Il Napoli rimane capolista con 22 punti.

Milan-Roma, tabellino e formazioni

Marcatori: 40′ Pavlovic

Arbitro: Guida

Ammoniti: El Aynaoui, Wesley, Celik, Fofana, Hermoso, Mancini

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter , Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (88′ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (84′ Loftus-Cheek), Leao (94′ Tomori). All. Allegri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (84′ Tsimikas); Celik (77′ Dovbyk), Koné, El Aynaoui (51′ Pellegrini), Wesley; Soulé (51′ Bailey), Cristante; Dybala (84′ Baldanzi). All. Gasperini.