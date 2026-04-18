Roma-Atalanta oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Atalanta chiude alle 20.45 di oggi, 18 aprile, il programma del sabato della 33esima giornata di serie A. Una sfida che mette in palio punti importanti nella caccia alle prossima Champions League o a un posto per le altre competizioni europee. Un match da brividi soprattutto per Gian Piero Gasperini che sfida il suo passato al termine di una settimana difficile dopo le tensioni con Claudio Ranieri. Gasp oltretutto deve fare i conti con diverse assenze, da Dybala a Manu Koné e Wesley, ma recupera in difesa Mancini.

I bergamaschi dal canto loro vogliono riprendere a correre dopo il doloroso ko casalingo contro la Juventus che li ha allontanati dalla zona Champions League. Mister Palladino deve fare a meno di Hien in difesa mentre in attacco potrebbe rispolverare Raspadori con Scamacca e De Ketelaere con un occhio anche alla sfida di mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio.

Gasperini sulle parole di Ranieri

“C’è stata questa intervista venerdì he ha creato tutta questa situazione in questa settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c’è stato mai un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, in merito alle dichiarazioni del senior advisor Claudio Ranieri. “Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico”, ha aggiunto. “Gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia. E quindi da oggi vorrei veramente che parlassimo di calcio, del rispetto per una partita che è alla 33esima giornata”, ha sottolineato.

“È evidente che mio malgrado, ho subito tutto questo impatto mediatico che c’è stato. Per me e per la squadra, per la partita di domani, l’alibi è 0. Noi domani abbiamo la testa di giocare una gara, come ho detto prima, dopo 33 giornate, cioè la 33esima è domani, e quindi siamo in un percorso vicino a quello che sarà il finale. È una partita importantissima per tutte e due le squadre, più per noi, sicuramente”, ha proseguito. “E noi la concentrazione l’abbiamo cercata di spostarla solo ed esclusivamente sul piano tecnico e della gara. Fondamentale è non creare alibi né di arrecare danno alla squadra, danno alla gente, in nessun tipo. Questo è stato l’unico mio obiettivo. Adesso andiamo a giocare la partita finalmente domani e potremo confrontarci per questo traguardo”, ha proseguito.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gian Piero Gasperini

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Roma-Atalanta, orari e dove vederla

Roma-Atalanta è in programma oggi alle 20.45 allo Stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv (e streaming) su Dazn, sui canali Sky e in streaming sull’app SkyGo e Now.