Stadio San Siro, firmato il rogito: è ora di proprietà di Milan e Inter

Lo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, è da oggi ufficialmente di proprietà di Inter e Milan. Secondo quanto appreso da LaPresse questa mattina è stato firmato il rogito che prevede la cessione dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano ai due club, che sulla stessa area costruiranno un nuovo e moderno impianto. La firma del rogito, per una cifra di circa 197 milioni, ha fatto seguito alla delibera approvata dal Consiglio comunale di Milano lo scorso 29 settembre.



“È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro S.p.A., nella giornata odierna, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale ‘Grande Funzione Urbana San Siro’, a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F. C. Internazionale Milano s.p.a., ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (‘Legge Stadi’)”. Con questo comunicato ufficiale il Comune di Milano annuncia la vendita dello stadio Meazza e delle aree limitrofe ai due club.



Le due società: “Nuovo capitolo per la città e i club”



AC Milan e FC Internazionale Milano rendono noto “di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club”.



I club: “Nuovo impianto sarà di livello mondiale”



“Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società”. E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale con cui Inter e Milan annunciano la firma del rogito per l’acquisto dello stadio di San Siro e le aree circostanti. “I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l’area circostante. Lo stadio – si legge ancora nel comunicato – risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano”. “Nell’ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità”, prosegue la nota. “L’operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e JpMorgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BMP e BPER Banca”, concludono Inter e Milan nel comunicato.