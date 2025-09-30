Stadio San Siro, Consiglio approva vendita a Inter e Milan: il sì dell’aula

Dopo una maratona di quasi 12 ore, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che prevede la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. I voti favorevoli sono stati 24, si sono opposti in 20, in due non hanno partecipato al voto.

La delibera su San Siro ha spaccato sia il centrosinistra sia il centrodestra: i contrari nella maggioranza sono stati Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo, Angelo Turco del Partito Democratico, l’intero gruppo di Europa Verde con i consiglieri Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Carlo Monguzzi, Enrico Fedrighini del Gruppo Misto; non ha votato e si è dimesso da capogruppo della Lista Sala, Marco Fumagalli.

Nel centrodestra Fratelli d’Italia e Lega hanno votato in blocco per il ‘no’, Manfredi Palmeri della lista Bernardo non ha partecipato al voto, mentre Forza Italia, come annunciato lunedì nel pomeriggio, ha scelto di uscire dall’Aula, fatta eccezione per l’azzurro Alessandro De Chirico che ha votato contro.