Serie A, oggi Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Si chiude oggi la 10ª giornata di Serie A con le partite Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa, i due posticipi in programma allo stadio Olimpico di Roma e al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli uomini di Sarri vogliono ripartire dopo il pareggio senza reti di Pisa, per avvicinarsi al treno europeo, dopo l’esonero di Patrick Vieira – invece – il Genoa va in trasferta a Reggio Emilia alla ricerca della prima vittoria stagionale.
Gli assenti in casa Lazio
L’infermeria della Lazio è ancora affollatissima: tanti i calciatori che hanno dato forfait per la sfida di questa sera. Maurizio Sarri dovrà infatti rinunciare agli infortunati Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos, Dele Bashiru e Gigot. Ecco la lista dei convocati diramata dal club biancoceleste.
Il Genoa di Criscito e Murgita
Come detto, Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La decisione è stata comunicata dal club con una nota sul sito: “Genoa CFC – si legge – comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito“. Vieira, campione del mondo con la Francia da giocatore nel 1998, è stato assunto un anno fa per sostituire l’esonerato Alberto Gilardino, con il Genoa in piena zona retrocessione. L’ex centrocampista di Juve e Inter ha guidato il Genoa al 13° posto la scorsa stagione e ha ottenuto il prolungamento del suo contratto per altri due anni. In questo inizio di campionato, però, i rossoblù hanno perso sei delle nove partite e decisiva per l’esonero la sconfitta interna per 2-0 nello scontro diretto con la Cremonese. Si tratta del secondo cambio di allenatore in Serie A questa settimana, dopo che Luciano Spalletti ha sostituito l’esonerato Igor Tudor alla Juventus.
La classifica aggiornata
- Napoli 22
- Roma, Inter, Milan 21
- Juventus, Bologna 18
- Como 17
- Udinese 15
- Cremonese 14
- Sassuolo, Atalanta, Torino 13
- Lazio 12
- Cagliari, Lecce 9
- Parma 7
- Pisa 6
- Verona 5
- Fiorentina 4
- Genoa 3
Sassuolo, Genoa, Lazio e Cagliari hanno una gara in meno.
Sassuolo-Genoa: le probabili formazioni
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby; Vitinha; Ekhator. Allenatore: Criscito-Murgita.
Lazio-Cagliari: le probabili formazioni
Lazio (4-3-3): Provedel; Pellegrini, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Idrissi, Prati, Adopo, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
Gli orari delle partite e dove vederle in tv
Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari sono gli ultimi due posticipi della 10ª giornata di Serie A . L’orario del match di Reggio Emilia è fissato per le 18.30, mentre la sfida tra i biancocelesti e i sardi di Pisacane inizierà alle 20.45. Ecco dove vedere le due partite in tv e in streaming:
- Sassuolo-Genoa (ore 18.30, esclusiva Dazn)
- Lazio-Cagliari (ore 20.45, Sky Sport Calcio, Sky Sport e Dazn)