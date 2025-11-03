Serie A, oggi Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Si chiude oggi la 10ª giornata di Serie A con le partite Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa, i due posticipi in programma allo stadio Olimpico di Roma e al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli uomini di Sarri vogliono ripartire dopo il pareggio senza reti di Pisa, per avvicinarsi al treno europeo, dopo l’esonero di Patrick Vieira – invece – il Genoa va in trasferta a Reggio Emilia alla ricerca della prima vittoria stagionale.

📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra.



La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025

Gli assenti in casa Lazio

L’infermeria della Lazio è ancora affollatissima: tanti i calciatori che hanno dato forfait per la sfida di questa sera. Maurizio Sarri dovrà infatti rinunciare agli infortunati Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos, Dele Bashiru e Gigot. Ecco la lista dei convocati diramata dal club biancoceleste.

Il Genoa di Criscito e Murgita

Come detto, Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La decisione è stata comunicata dal club con una nota sul sito: “Genoa CFC – si legge – comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito“. Vieira, campione del mondo con la Francia da giocatore nel 1998, è stato assunto un anno fa per sostituire l’esonerato Alberto Gilardino, con il Genoa in piena zona retrocessione. L’ex centrocampista di Juve e Inter ha guidato il Genoa al 13° posto la scorsa stagione e ha ottenuto il prolungamento del suo contratto per altri due anni. In questo inizio di campionato, però, i rossoblù hanno perso sei delle nove partite e decisiva per l’esonero la sconfitta interna per 2-0 nello scontro diretto con la Cremonese. Si tratta del secondo cambio di allenatore in Serie A questa settimana, dopo che Luciano Spalletti ha sostituito l’esonerato Igor Tudor alla Juventus.

🎙️PRESS CONFERENCE | #SassuoloGenoa



Le parole di Murgita e Criscito alla vigilia del match.



Guarda la conferenza 👉 https://t.co/GU9CaBx8C1 pic.twitter.com/Qe7uoj7rjm — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 2, 2025

La classifica aggiornata

Napoli 22

Roma, Inter, Milan 21

Juventus, Bologna 18

Como 17

Udinese 15

Cremonese 14

Sassuolo, Atalanta, Torino 13

Lazio 12

Cagliari, Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3



Sassuolo, Genoa, Lazio e Cagliari hanno una gara in meno.

Sassuolo-Genoa: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby; Vitinha; Ekhator. Allenatore: Criscito-Murgita.

Lazio-Cagliari: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Pellegrini, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Idrissi, Prati, Adopo, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

Gli orari delle partite e dove vederle in tv

Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari sono gli ultimi due posticipi della 10ª giornata di Serie A . L’orario del match di Reggio Emilia è fissato per le 18.30, mentre la sfida tra i biancocelesti e i sardi di Pisacane inizierà alle 20.45. Ecco dove vedere le due partite in tv e in streaming: