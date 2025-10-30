Pisa-Lazio 0-0, reti bianche all’Arena Garibaldi

Pisa e Lazio hanno pareggiato 0-0 nel match all’Arena Garibaldi valido per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti nel primo tempo sprecano una grossa occasione con Isaksen e colpiscono un palo con Basic, poi nella ripresa gioca meglio il Pisa e Moreo va vicino all’1-0 con un colpo di testa, costringendo Provedel a una grande parata. I biancocelesti infilano il quinto risultato utile consecutivo e salgono a 12 punti in classifica, agganciando Udinese e Torino, mentre i toscani a loro volta pareggiano per la terza volta di fila e affiancano il Verona al terzultimo posto in campionato a quota 5 punti.

Non si va oltre il pareggio! 🤏#PisaLazio pic.twitter.com/4epfQh9IK3 — Lega Serie A (@SerieA) October 30, 2025

Pisa-Lazio 0-0, il tabellino

Pisa-Lazio 0-0 (0-0 p.t.)

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Denoon (46′ Calabresi), Caracciolo; Angori, Marin (65′ Akinsamiro), Aebischer, Toure, Cuadrado (65′ Moreo); Nzola, Tramoni (65′ Leris). All. Gilardino

Lazio (4-3-3): Provedel; Pellegrini (58′ Lazzari), Romagnoli, Gila (61′ Provstgaard), Marusic; Basic (58′ Vecino), Cataldi, Guendouzi; Zaccagni, Dia (46′ Pedro), Isaksen (81′ Noslin). All. Sarri

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Ammoniti: Denoon, Cuadrado (P); Guendouzi, Pedro (L)