Cagliari-Sassuolo 1-2, neroverdi vincenti con gol di Laurienté e Pinamonti

Il Sassuolo supera il Cagliari per 2-1 all’Unipol Domus e si porta a 13 punti in classifica appaiando l’Atalanta al nono posto. Nella gara valida per la nona giornata di serie A neroverdi in vantaggio con Laurientè al 54′ e raddoppio con Pinamonti al 65′. I padroni di casa accorciano le distanze con Esposito al 73′ ma ai sardi non basta il forcing finale per trovare il pareggio. Il Cagliari, al quale è stato annullato un gol al 28′ per fuorigioco, resta a 9 punti.

Cagliari-Sassuolo 1-2, il tabellino

Cagliari-Sassuolo 1-2 (0-0 p.t.) – 54′ Laurienté (S), 65′ Pinamonti (S), 73′ Esposito (C)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa (62′ Felici), Ze Pedro, Idrissi; Palestra, Adopo (84′ Mazzitelli), Prati, Folorunsho (62′ Gaetano), Obert; Esposito (84′ Luvumbo), Borrelli (76′ Pavoletti). All. Pisacane

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cande, Idzes, Walukiewicz, Coulibaly; Kone (85′ Cheddira), Matic, Thorstvedt (74′ Vranckx); Laurienté (74′ Fadera), Pinamonti (74′ Moro), Volpato (85′ Iannoni). All. Grosso

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Caprile, Idrissi, Obert, Folorunsho (C); Walukiewicz, Thorstvedt (S)