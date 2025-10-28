Tudor esonerato, Spalletti: “Fortunato chi lo sostituirà. Tutti vorrebbero allenare la Juve”

Luciano Spalletti parla dell’esonero di Igor Tudor deciso dalla Juventus. “Se devo dire qualcosa sulla Juve la dico volentieri in favore di Tudor. Per quello che l’ho conosciuto mi è sembrata una persona seria, un uomo fatto di valori. Mi ha sempre dato l’impressione di una persona di sostanza, che va dritta al cuore”, ha detto l’ex ct della Nazionale a Sky Sport a margine della presentazione dello spot dell’Amaro Montenegro che lo vede recitare al fianco di Francesco Totti. Spalletti è uno dei nomi che circolano per sostituire il croato. “Sicuramente – ha aggiunto l’allenatore toscano – sarà fortunato quello che lo sostituirà, e mi spiace per quello che sta subendo, perché troverà una squadra allenata che saprà fare del bene ai propri tifosi. Se la Juve può competere per lo scudetto? Non lo so, oggi sono la persona meno indicata a parlare della Juve”. Poi il tecnico di Ceraldo precisa: “La Juventus è un grande club con una grande storia. Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”.

Spalletti: “Ritorno in panchina? Ho ambizione, aspetto con serenità”

Sul desiderio di tornare in panchina Spalletti spiega: “Sto bene, ho voglia di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente”. “Si aspetta con serenità quello che ti passa davanti”, ha aggiunto l’ex ct azzurro.

“Con Totti si sta bene, in passato opinioni diverse“

Il tecnico ex Roma non si è sottratto alle domande su Francesco Totti, con cui ci fu un forte attrito nell’ultimo anno di carriera dell’ex capitano giallorosso, con cui ha presentato martedì lo spot dell’Amaro Montenegro che vede i due recitare insieme . “Al fianco di Francesco Totti si sta benissimo. Anche se tra noi c’è stato qualche punto di vista differente, qualche scelta un po’ azzardata, abbiamo passato dei periodi insieme bellissimi, degli anni, un pezzo di vita professionale e umana nel quale eravamo tutti coinvolti dentro un gruppo fantastico”, ha spiegato Spaletti. “Ora Montenegro ci ha messo lo zampino con questo spot suggestivo – ha aggiunto – lo trovo rilassato, stamattina quando mi ha abbracciato era veramente lui“.

Totti: “Spalletti-Juve bel binomio, porterebbe risultati“

“Conoscendo Spalletti e conoscendo l’ambiente Juventus li vedrei bene, un bel binomio“, ha detto Francesco Totti. Ai giornalisti che gli chiedevano che cosa Spalletti potrebbe portare alla Vecchia Signora, Totti ha risposto: “I risultati, alla fine contano quelli”.