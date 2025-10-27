Tudor esonerato: il croato non è più l’allenatore della Juventus

Igor Tudor esonerato dal ruolo di allenatore della Juventus: il k.o. contro la Lazio nell’ottava giornata di campionato, è stato fatale al tecnico, che è stato sollevato dal suo incarico. Lo ha comunicato il club bianconero con una nota sul suo sito. Juventus FC comunica “di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci”, fa sapere la società torinese. La decisione dell’esonero dopo la terza sconfitta di fila e una striscia di otto partite senza vittorie.

Brambilla in panchina contro l’Udinese

La Juventus tornerà in campo già mercoledì, in casa contro l’Udinese, nel turno infrasettimanale di campionato, e la società ha comunicato di aver affidato “momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese“. Il club “ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale“.

Chi è Massimo Brambilla

Massimo Brambilla è il tecnico della Juventus Next Gen, squadra Under-23 bianconera che milita in Serie C. Ricopre il ruolo dal 2022 con una parentesi al Foggia per pochi mesi nel 2024. Classe 1973, da calciatore ha militato soprattutto nel Monza, Torino, Cagliari e Siena, vincendo tra l’altro l’Europeo Under 21 nel 1996 con la Nazionale italiana.

Chi sarà il sostituto di Tudor?

Si apre quindi il toto-allenatori per il sostituto di Tudor sulla panchina della Vecchia Signora. Secondo le quote dei bookmaker, sarà un ballottaggio tra Luciano Spalletti (favorito e quotato a 2.50) e Roberto Mancini (2.75). Più staccato l’ex giocatore bianconero Raffaele Palladino (4.50) mentre Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juve, si gioca a 8. Più lontane, ma non così remote, le opzioni Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero: il ritorno da tecnico di entrambi paga 15 volte la posta.