Lazio-Juventus 1-0, terza sconfitta di fila per Tudor

Decide il gol al 9′ del croato Basic su errore di David. I bianconeri scivolano a -6 da Napoli e Roma

L’ottava giornata di Serie A si conclude con una vittoria importante per la Lazio che, all’Olimpico, supera la Juventus per 1-0, infliggendo ai bianconeri la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions. La squadra di Maurizio Sarri conquista i tre punti grazie a un gol di Basic al 9′ del primo tempo, dopo un errore difensivo di David e un assist di Cataldi. La conclusione di Basic, deviata da Gatti, beffa il portiere bianconero Perin.

Nonostante i tentativi nel finale e i cambi offensivi di Tudor, la Juventus non riesce a reagire, rimanendo a -6 dalla zona Champions occupata da Napoli e Roma. Con questa vittoria, la Lazio conquista tre punti fondamentali e si rilancia in campionato.

LAZIO-JUVENTUS 1-0

Rete: 9’ Basic (L).

Lazio: Provedel; Lazzari (54’ Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Basic (68’ Vecino), Cataldi, Guendouzi; Isaksen (83’ Pedro), Dia (83’ Noslin), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Sarri.

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti (86’ Joao Mario), Kelly; Conceicao, Koopmeiners (66’ Thuram), Locatelli, McKennie (78’ Openda), Cambiaso (46’ Yildiz); David (66’ Kostic), Vlahovic. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Pedro Felipe. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Colombo.

Ammoniti: Koopmeiners (J), Lazzari (L), Locatelli (J), McKennie (J), Kelly (J), Guendouzi (L).