Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi tornano in testa al campionato con il Napoli

La Roma vince in casa del Sassuolo per 0-1 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A e torna prima in classifica con 18 punti, alla pari del Napoli. A decidere il match al Mapei Stadium di Reggio Emilia un gol di Paulo Dybala al 16esimo.

Gasperini: “Ottima reazione e Dybala straordinario”

“Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e della partita di oggi. Il Sassuolo sta facendo bene, abbiamo interpretato la gara nel modo migliore dopo due sconfitte consecutive. C’è stata un’ottima reazione dopo il pesante ko contro il Viktoria Plzen”, ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, a Dazn dopo la vittoria. “Cristante trequartista alla Pasalic? Io non ho mai avuto dubbi sul centravanti. Dybala è un attaccante, è straordinario. Può giocare da prima e da seconda punta. Ci sono delle caratteristiche che vanno sfruttate. Pasalic ha fatto più di 50 gol in quella posizione, ma Cristante ne fece 12/13 con me e non ha perso l’abitudine. È un giocatore maturato e completo sotto tutti gli aspetti, ci sta dando una grande mano”, ha aggiunto. Quanto a Dovbyk, “oggi avevamo bisogno di tenere gli attaccanti più aperti per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. È entrato bene. Ha una condizione fisica molto buona. Io lavoro su tutti e cerco di migliorare tutti. Sono entrati bene tutti, ma in attacco sto cercando di trovare delle soluzioni perché è stato il punto meno prolifico della squadra. Noi vogliamo migliorare e facciamo degli esperimenti durante la partita. Dybala e Bailey sono stati fuori per un po’, stiamo cercando le soluzioni migliori. A volte non otteniamo i risultati sperati, ma ci arriveremo“. Ora però servirà vincere in casa: “È una priorità assoluta. È un peccato per i nostri tifosi regalare così tante sconfitte in poche partite. Giochiamo in uno stadio sempre pieno, vogliamo regalare loro partite belle. Contro l’Inter non abbiamo fatto male, ma contro il Viktoria Plzen non dovevamo perdere e con questa vittoria recuperiamo un po’. Contro il Parma giochiamo all’Olimpico e dobbiamo stare attenti perché abbiamo delle caratteristiche che a volte ci portano a picchiare contro un muro e a subire gol. Dobbiamo essere più efficaci”, ha concluso.

Sassuolo-Roma 0-1, il tabellino

Sassuolo-Roma 0-1 (0-1 p.t.) – 16′ Dybala

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39′ Candé), Doig; I.Koné (81′ Cheddira), Matic, Thorstvedt (60′ Vranckx); Berardi (60′ Volpato), Pinamonti, Fadera (81′ Laurienté). All. Grosso

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (87′ Rensch), Cristante (65′ Pellegrini), Koné, Tsimikas (45′ Hermoso); El Aynaoui, Bailey (50′ Dovbyk); Dybala (65′ Soulé). All. Gasperini

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Throstvedt, Doig, Volpato, Grosso (S); Mancini, Hermoso (R)