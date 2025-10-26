Torino-Genoa 2-1, rimonta granata con gol di Maripan al 90esimo

Il Torino supera in rimonta per 2-1 il Genoa nel match valido per l’ottava giornata di serie A disputato allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino‘.
Gara a due facce
Primo tempo decisamente di marca Genoa. In vantaggio con Thorsby al 7′ i liguri sfiorano il raddoppio con Malinovskyi, Thorsby ed Ekhator. Il Torino fatica a trovare sbocchi davanti ma nella ripresa si sblocca: al 58′ sfiora il pareggio con Maripan di testa, poi trova la rete grazie a un autogol di Sabelli al 63′ che anticipa Ché Adams beffando il suo portiere Leali. Al 90′ i granata firmano il sorpasso con Maripan che sfrutta una disattenzione difensiva. Il Genoa non si arrende e serve il miglior Paleari per salvare il risultato dei granata. Il Toro firma così la seconda vittoria consecutiva e si porta a 11 punti appaiando la Cremonese. I rossoblù, ancora a secco di vittorie, restano ultimi a tre punti.
Torino-Genoa 2-1, il tabellino
Torino-Genoa 2-1 (0-1 p.t.) – 7′ Thorsby, 63′ aut. Sabelli, 90′ Maripan
Torino (3-5-2): Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (15’ st Ismajli), Vlasic (15’ st Ngonge), Biraghi (15’ st Lazaro); Adams (28’ st Gineitis), Simeone (38’ st Zapata). All. Baroni
Genoa (4-2-3-1): Leali; Ellertsson, Østigard, Vasquez, Sabelli (33’ st Cornet); Frendrup (33’ st Onana), Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi (42’ st Colombo), Thorsby (42’ st Vitinha); Ekhator (16’ st Ekuban). All. Vieira
Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo
Ammoniti: Casadei, Vlasic (T); Frendrup, Ekhator (G)