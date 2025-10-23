Conference League, oggi Rapid Vienna – Fiorentina: orari, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina oggi, 23 ottobre 2025, sfiderà alle 18,45 il Rapid Vienna nella seconda giornata valida per la Conference League. In Europa la squadra di Pioli ha già vinto contro il Sigma Olomouc, grazie ai gol di Piccoli e Ndour. All’Allianz Stadion di Vienna troveranno una squadra agguerrita e determinata a far dimenticare la recente sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan. Seconda giornata di Conference League. La Viola in questo momento fatica a trovare un proprio ritmo in campionato, non avendo ancora centrato neanche una vittoria su sette partite. Pioli ha raccolto solo tre pareggi, perdendo quattro volte. Situazione diversa per la Conference League: nella prima giornata del girone unico, infatti, la Fiorentina ha vinto per 2 a 0 il Sigma Olomouc. Tra i convocati di Stefano Pioli non ci saranno Gosens e Kean. L’esterno infatti si allena da lunedì a parte a causa di un problema ai flessori. Al suo posto dovrebbe scendere in campo uno tra Parisi e Fortini. A Kean invece sarà dato un turno di riposo. L’attaccante, rimasto a Firenze, si sta dedicando a un lavoro personalizzato in vista del match di domenica contro il Bologna.

Stefano Pioli (Photo by Marco Bucco/La Presse)

LE PROBABILI FORMAZIONI

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao e Horn; Seidl, Grgic, Amane; Wurmbrand, Antiste e Weixelbraun. All. Stoger.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Viti; Fortini, Ndour, Mandragora, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli.

DOVE VEDERLA IN TV

Rapid Vienna – Fiorentina sarà visibile dalle 18:45 di oggi, giovedì 23 ottobre, su Sky al canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, ma anche in streaming su Sky Go e NOW