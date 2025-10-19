Cagliari-Bologna 0-2, Orsolini ancora in gol: emiliani agganciano il quarto posto

Un gol per tempo di Holm e Orsolini consentono al Bologna di espugnare il campo del Cagliari per 2-0, in una gara valida per la 7a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per i rossoblù emiliani, che agganciano momentaneamente a quota 13 punti il Milan al quarto posto scavalcando Como e Juventus. Secondo ko nelle ultime tre partite, invece, per i sardi che rischiano di scivolare in zona retrocessione.
La cronaca della partita
Nel primo tempo al Cagliari viene annullato un gol in avvio con Felici, per un fuorigioco di Adopo che disturba Ferguson. Il Bologna prima replica con un’occasione di Bernardeschi, poi passa in vantaggio grazie alla rete di Holm su assist di testa di Odgaard sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Cagliari prova a reagire, ma fallisce l’occasione del pareggio per una parata di Ravaglia su Felici. Nella ripresa la squadra di casa insiste, ma il Bologna si difende con ordine senza concedere troppo. La squadra di Italiano chiude i conti all’80’ quando Orsolini firma il raddoppio con uno splendido sinistro da fuori area, che non lascia scampo a Caprile. Nel finale da segnalare un rigore prima concesso al Bologna e poi revocato dal Var per un contatto tra Folorunsho ed Holm del tutto regolare.
Cagliari-Bologna 0-2, il tabellino
Cagliari-Bologna 0-2 (0-1 p.t.): 31′ Holm, 80′ Orsolini
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa (Borrelli 54′), Mina (Ze Pedro 68′), Luperto; Palestra, Adopo, Prati (Gaetano 68′), Folorunsho, Obert; Esposito (Kilicsoy 78′), Felici (Luvumbo 54′). All. Pisacane
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (De Silvestri 88′), Heggem, Vitik, Miranda (Lykogiannis 59′); Freuler (Pobega 77′), Ferguson; Bernardeschi (Orsolini 59′), Odgaard, Cambiaghi (Dominguez 77′); Castro. All. Italiano
Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido
Ammoniti: Esposito (C); Miranda, Ferguson, Lykogiannis (B)