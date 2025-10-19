Serie A, Como-Juventus 2-0: bianconeri battuti dai gol di Kempf e Nico Paz

Il Como si impone per 2-0 sulla Juventus al Sinigaglia, nell’anticipo domenicale delle 12.30 della settima giornata di Serie A. I gol dei lariani di Kempf dopo 4′ e di Nico Paz al 79′. Dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions League la squadra di Tudor subisce la prima sconfitta stagionale. In classifica la compagine lombarda aggancia proprio la Juve al quinto posto a 12 punti. I bianconeri falliscono l’occasione di agganciare in vetta Inter, Napoli e Roma.

Fabregas: “Orgoglioso del Como, Paz ha tutto per essere campione”

“Oggi sono molto orgoglioso, ne abbiamo parlato prima in campo. Questo vuol dire essere vincenti, lottare sempre l’uno per l’altro con grande mentalità. È stato bellissimo vincere davanti ai nostri tifosi, oggi abbiamo dimostrato che quando siamo tutti uniti siamo forti”. Così l’allenatore del Como Cesc Fabregas commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro la Juventus in campionato. “Morata ha fatto la partita perfetta per quello che volevo da lui, l’attaccante è giudicato per fare gol ma non per me. Il gol serve per la sua fiducia personale, ma non per quello che deve dare alla squadra”, ha aggiunto. “Ma oggi la squadra ha giocato una grande partita tatticamente, contro una squadra che martedì va a giocare al Bernabeu contro il Real Madrid cosa che per noi è ancora lontano solo da pensare”, ha detto il tecnico spagnolo. “Oggi abbiamo dimostrato di essere bravi soprattutto per la qualità”, ha spiegato ancora.

Tudor: “Juve mancata in zona gol, io sempre preoccupato”

“Noi volevamo andare avanti, pressare. Non siamo rimasti dietro nella nostra area. È stata una partita difficile, contro una squadra organizzata bene. Abbiamo preso subito un gol su calcio piazzato, poi penso però che abbiamo fatto delle cose interessanti come anche loro. Poi nel secondo tempo ci sono state tante interruzioni e poi dopo il 2-0 è finita la partita. Abbiamo provato a fare qualcosa con 2 attaccanti, ma non ci siamo riusciti”. Così l’allenatore della Juventus Igor Tudor commenta a Dazn la sconfitta contro il Como in campionato. “La difesa a 4? Non è un esperimento, abbiamo pensato che poteva essere lo schieramento migliore. Anche se abbiamo perso, penso sia stata la scelta giusta, siamo arrivati vicini alla porta ci è mancato però l’ultimo passaggio e il tiro. Ci abbiamo provato, ma oggi non c’era niente da fare”, ha aggiunto. “Se sono preoccupato? Lo sono sempre, è la vita dell’allenatore pensare a cosa si può fare meglio. Ne parleremo con la squadra”, ha concluso Tudor.