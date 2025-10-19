Atalanta-Lazio 0-0, polveri bagnate a Bergamo

Prive dei loro attaccanti titolari – Scamacca e Castellanos – per infortunio, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0-0 nel posticipo della 7a giornata di Serie A. Un risultato che sta stretto sicuramente alla Dea, che ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol ma ha trovato sulla sua strada il palo, un super Provedel e un Gila autentico muro difensivo. Un punto a testa che non cambia di molto la classifica. L’Atalanta, unica imbattuta del campionato, è ottava con 11 punti ma resta dietro la Juventus. La Lazio con 8 punti aggancia un gruppo con Udinese, Cagliari e Torino.

Prima frazione giocata a ritmi alti dalle due squadre, ma il risultato resta bloccato. La Lazio parte forte, da segnalare per i biancocelesti di Sarri però solo una conclusione di Guendouzi da buona posizione, di poco alta. Sarri perde per infortunio Cancellieri, al suo posto Isaksen. Con il passare dei minuti è la squadra di casa a guadagnare sempre più campo, nel finale di tempo i nerazzurri provano a cingere d’assedio l’area laziale ma senza trovare il varco giusto. L’unica chance è un tiro rasoterra di Zappacosta intercettato da Provedel senza problemi. Nel secondo tempo, l’Atalanta riparte all’arrembaggio sfiorando subito il gol con un colpo di testa di poco alto di Lookman. Dopo un paio di tentativi di Ederson e Zappacosta, a mezz’ora dalla fine clamorosa chance per la Dea fallita da Ahanor su azione di calcio d’angolo. La Lazio prova di tanto in tanto a innescare la velocità di Isaksen, ma è sempre la Dea a spingere. Un super Provedel tiene in piede i biancocelesti con una grande parata su un destro chirurgico di Lookman. La squadra di Juric è anche sfortunata, quando nel finale Zappacosta colpisce un palo clamoroso da ottima posizione.

1 punto per parte da #AtalantaLazio! pic.twitter.com/nydhOC3Kh0 — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025

Atalanta-Lazio 0-0, il tabellino

Atalanta-Lazio 0-0 (0-0 p.t.)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (21’st Scalvini); Zappacosta, Ederson, Pasalic (21’st De Roon), Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana (21’st Krstović); Lookman (37’st Maldini). All. Juric

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (40’st Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares (40’st Provstgaard); Guendouzi, Cataldi, Basic (30’st Vecino); Cancellieri (20’pt Isaksen), Dia, Zaccagni (30’st Pedro). All. Sarri

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

Ammoniti: De Ketelaere, Sulemana, Pasalic, Hien (A)