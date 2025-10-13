Lamine Yamal, l’Al-Hilal di Inzaghi offre 400 milioni di euro ma il Barcellona smentisce

L’indiscrezione è stata svelata dal sito sportivo spagnolo Fichajes.net ma il club blaugrana e Marca hanno smentito

Maxi offerta dell’Al-Hilal al Barcellona per Lamine Yamal: 400 milioni di euro al club blaugrana per avere il cartellino del fuoriclasse 18enne. L’indiscrezione è stata svelata dal sito sportivo spagnolo Fichajes.net. L’attaccante spagnolo è legato alla squadra iberica fino al 2031: il rinnovo è stato firmato questa estate e garantisce al calciatore uno stipendio annuo da 20 milioni di euro (uno dei più alti della rosa) e la maglia numero 10, indossata in passato da altri 56 grandi campioni, tra cui Leo Messi e Ronaldinho.

Yamal è considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione: a soli 18 anni ha già vinto un Europeo con le Furie Rosse, ha conquistato due volte la Liga, una coppa di Spagna e il trofeo Kopa (miglior calciatore under 21 del mondo) per due anni di fila (2024 e 2025).

Il Barcellona smentisce

Il Barcellona, però, avrebbe smentito la notizia, come riporta il quotidiano sportivo Marca sul suo sito. Secondo la testata catalana il giocatore non è in vendita e il club non ha alcuna intenzione di lasciar andare la sua punta di diamante. Inoltre, già a marzo dello scorso anno, sempre secondo Marca, i blaugrana avrebbero rifiutato un’offerta da 200 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain.

Lamine Yamal ai box per un problema fisico

Al di là dei rumors di mercato, Yamal è al centro dei riflettori per un problema fisico al pube che lo ha costretto a saltare la sfida con il Siviglia e altri impegni internazionali. Rimane un punto di domanda la sua disponibilità per le prossime partite contro Girona e Real Madrid.

Lamine Yamal nel match di Champions League tra Barcellona e Psg, 1 ottobre 2025 (AP Photo/Emilio Morenatti)

