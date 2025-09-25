Home > Calcio > Europa League, oggi Aston Villa-Bologna: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Dopo l’esordio positivo della Roma di Gasperini, stasera alle ore 21:00, tocca al Bologna scendere in campo nella prima partita della fase a gironi dell’Europa League. I rossoblù affronteranno l’Aston Villa al Villa Park di Birmingham. Una sfida che richiama alla memoria il precedente incontro in Champions League della scorsa stagione, vinto 2-0 dai Villans.

Dove vedere Aston Villa – Bologna in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Orario e luogo

Data: Giovedì 25 settembre 2025

Giovedì 25 settembre 2025 Orario: 21:00 (ora italiana)

21:00 (ora italiana) Stadio: Villa Park, Birmingham

Le probabili formazioni

Aston Villa (4-2-3-1):

Martinez; Cash, Konsa, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Elliott, Sancho; Watkins.

Bologna (4-2-3-1):

Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro.

Assenze e indisponibili

Aston Villa:

Barkley, García, Onana e Tielemans sono indisponibili per questa partita

Bologna:

Bonifazi, Immobile, Pobega e Sulemana non saranno disponibili.

Precedenti e statistiche: Aston Villa vs Bologna

L’incontro tra Aston Villa e Bologna di stasera segna il secondo confronto ufficiale tra le due squadre. Il primo risale alla fase a gironi della Champions League 2024/25, quando l’Aston Villa si impose 2-0 al Villa Park grazie alle reti di John McGinn e Jhon Duran.

Storicamente, il Bologna ha avuto difficoltà contro squadre inglesi in competizioni europee, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime sei partite disputate contro club della Premier League.

Attualmente, l’Aston Villa sta attraversando un periodo di transizione, con un inizio di stagione difficile in Premier League, mentre il Bologna, reduce dalla vittoria in Coppa Italia, cerca di consolidare la sua posizione in Europa.