Europa League, Nizza-Roma 1-2: buona la prima per Gasperini

Nizza-Roma termina 1-2 per i giallorossi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto grazie alle reti di Evan NDicka (52′) e di Gianluca Mancini (55′). Al 77′ i padroni di casa hanno accorciato le distanze su rigore con Terem Moffi.

Le formazioni di Roma e Nizza

La Roma è scesa in campo con un 3-4-2-1. Svilar in porta alle spalle di Celik, Mancini, Ndicka; centrocampo con Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy trequartista dietro a Soulé e Dovbyk.

Per il Nizza 3-4-3 con Diouf estremo difensore dietro a Mendy, Bah, Dante; centrocampo con Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; tridente d’attacco con Sanson, Carlos e Boga.

Il tabellino di Nizza-Roma

Marcatori: 52′ Ndicka, 55′ Mancini, 77′ rig. Moffi

Arbitro: Cuadra Fernandez

Ammoniti: 27′ Koné (Roma), 41′ El Aynaoui (Roma), 41′ Ndicka (Roma), 79′ Tsimikas (Roma), 88′ Hermoso (Roma)

Espulsi: Nessuno