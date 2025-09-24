Europa League, Nizza-Roma 1-2: buona la prima per Gasperini

Nizza-Roma termina 1-2 per i giallorossi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto grazie alle reti di Evan NDicka (52′) e di Gianluca Mancini (55′). Al 77′ i padroni di casa hanno accorciato le distanze su rigore con Terem Moffi.
Le formazioni di Roma e Nizza
La Roma è scesa in campo con un 3-4-2-1. Svilar in porta alle spalle di Celik, Mancini, Ndicka; centrocampo con Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy trequartista dietro a Soulé e Dovbyk.
Per il Nizza 3-4-3 con Diouf estremo difensore dietro a Mendy, Bah, Dante; centrocampo con Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; tridente d’attacco con Sanson, Carlos e Boga.
Il tabellino di Nizza-Roma
- Marcatori: 52′ Ndicka, 55′ Mancini, 77′ rig. Moffi
- Arbitro: Cuadra Fernandez
- Ammoniti: 27′ Koné (Roma), 41′ El Aynaoui (Roma), 41′ Ndicka (Roma), 79′ Tsimikas (Roma), 88′ Hermoso (Roma)
- Espulsi: Nessuno