Nizza-Roma oggi in Europa League, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nizza-Roma apre la stagione dei giallorossi nell’Europa League 2025, la squadra di Gianpiero Gasperini vola in Francia per la prima giornata della fase a campionato. Reduce dal trionfo nel derby contro la Lazio, con 3 vittorie nelle prime 4 partite di campionato, la Roma vuole partire con il piede giusto anche in Europa.

Gasperini: “La squadra ha già un’identità”

“In Europa per le squadre italiane non è mai facile raggiungere gli obiettivi, ogni anno ci proviamo e ci proveremo anche quest’anno”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport, alla vigilia del debutto in Europa League contro il Nizza. “L’applicazione delle mie idee? In tre mesi abbiamo già fatto un buon percorso, delle buone gare, la squadra ha una sua identità. Il Gasperini romano è un Gasperini che deve uscire dalla sua zona di comfort. Era facile per me proseguire su linee impostate con giocatori che stavano con me da tanti anni e mi aiutavano all’inserimento dei nuovi. Alla Roma ci sono alcuni giocatori come Cristante, Mancini ed El Shaarawy che ho avuto modo di allenare ma quello nuovo sono io e devo essere io a riprendere gradualmente quelle che sono le caratteristiche di una squadra che ha una sua identità. Insieme stiamo cercando di costruire qualcosa con idee diverse rispetto alle loro abitudini. Ho trovato un ambiente che mi ha dato grande credito. Un certo modo di stare in campo l’abbiamo consolidato in fretta”, ha aggiunto.

Nella notte arrestati tifosi giallorossi

Nella notte prima della partita, le autorità francesi hanno arrestato 102 tifosi giallorossi a seguito di incidenti che hanno coinvolto i sostenitori giallorossi. Gli incidenti sarebbero avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra. Secondo un testimone, citato anche da Nice-Matin, la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. Alcuni degli individui fermati, diversi dei quali in possesso di armi, indossavano passamontagna per non essere riconosciuti.

Quando si gioca Nizza-Roma: orario e dettagli

Il match Nizza-Roma è in programma alle ore 21 allo stadio Allianz Riviera. Cambio nella squadra arbitrale, che sarà guidata da Cuadra Fernandez, che ha presto il posto di Juan Martinez Munuera, inizialmente designato per dirigere il match. Guardalinee gli spagnoli José Naranjo e Iván Masso Granado, quarto uomo Mateo Busquets Ferrer. Al Var Carlos del Cerro Grande, mentre l’Avar sarà Cesar Soto Grado.

Dove vedere Nizza-Roma in tv e streaming

La partita Nizza-Roma sarà visibile in esclusiva per gli abbonati sui canali di SkySport 201 e 251, e in streaming sull’app SkyGo e su Now.

Le probabili formazioni

Nizza (3-4-2-1): Diouf; Oppong, Dante, Bah; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Diop, Boga; Kevin Carlos. All. Haise.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Gasperini

