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venerdì 11 settembre 2026

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Spagna, ragazza trans sepolta con nome maschile: indagati i genitori

Spagna, ragazza trans sepolta con nome maschile: indagati i genitori
La 21enne Daniela, i cui genitori sono ora indagati dalla procura spagnola. (Foto: social)
Lucrezia Clemente
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La procura ravvisa gli estremi di un crimine d’odio. Per tutta la vita, giovane costretta a seguire terapie di conversione

In Spagna, un tribunale della provincia di Alicante ha avviato un procedimento penale contro i genitori di Daniela, una ragazza trans che si è tolta la vita a 21 anni e che è stata sepolta nel cimitero, nella cappella di famiglia, con l’immagine e il nome precedenti alla sua transizione, ovvero di quando era un uomo.

La notizia è stata riportata dai principali media spagnoli tra cui El Paìs e LaSexta. Secondo il racconto di un’amica della giovane, i genitori hanno costretto la figlia trans per tutta la sua vita a seguire terapie di conversione. “La costringevano a tagliarsi i capelli, a fare sport per irrobustirsi e avere un fisico apparentemente maschile”, ha raccontato Alana, citata dall’emittente LaSexta. La procura ravvisa gli estremi di un crimine d’odio

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