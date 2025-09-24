Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

Martedì sera movimentato nel centro di Nizza, dove si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi della Roma, alla vigilia della partita di Europa League tra il il club italiano e la squadra francese. Secondo quanto riferisce l’Equipe, 102 persone “in possesso di armi” sono state arrestate e poste in custodia. Il quotidiano cita fonti della polizia delle Alpi Marittime. Gli incidenti sarebbero avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra.

Lancio di oggetti contro la polizia, poi la rissa

Secondo un testimone, citato anche da Nice-Matin, la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. Alcuni degli individui fermati indossavano passamontagna per non essere riconosciuti.

Oltre 200 poliziotti e gendarmi, tra cui due unità mobili di polizia, sono stati schierati nel centro città per sedare gli incidenti. Ai tifosi romanisti sono stati sequestrati oggetti contundenti e pericolosi come sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli. Gli ultras giallorossi sono stati dislocati in diverse stazioni di polizia del dipartimento e consegnati ai tribunali sotto l’autorità del procuratore di Nizza. I sequestri e la rapida risposta delle forze dell’ordine francesi hanno impedito ulteriori violenze e danni nel centro della città francese.

As Roma in contatto con Digos e polizia francese

La Roma, apprende LaPresse, attraverso lo Slo e il manager per la sicurezza è in costante contatto con la Digos e la polizia francese. Nella notte, nel centro di Nizza a seguito di incidenti alla vigilia della partita di Europa League contro la squadra francese, sono state arrestate 102 persone “in possesso di armi”. Il fermo durerà 24 ore o almeno fino a fine partita, poi deciderà la magistratura francese in base alle singole responsabilità dei fermati.