Como vs RB Lipsia, le più belle foto della serata di Champions League allo stadio Giuseppe Sinigaglia

Il Como brilla nel suo esordio all-time in Champions League (e in Europa), superando 4-1 il Lipsia allo stadio Sinigaglia. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha vinto grazie alle reti di Martin Baturina (15′), Tasos Douvikas (38′), Assane Diao (54′) e Maximo Perrone (90′). Inutile la rete dei tedeschi, firmata da Andrija Maksimovic (58′).