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venerdì 11 settembre 2026

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Como vs RB Lipsia, le più belle foto della serata di Champions League allo stadio Giuseppe Sinigaglia

Como vs RB Lipsia, le più belle foto della serata di Champions League allo stadio Giuseppe Sinigaglia
Tasos Douvikas del Como segna il gol del 2-0 durante la partita di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig – Champions League 2026/2027 – Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale – Giovedì 10 settembre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
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Vittoria di misura della squadra di Cesc Fabregas, quinta nella classifica del girone unico

Una veduta dello stadio Giuseppe Sinigaglia a Como, Italia, giovedì 10 settembre 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
Vista dello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como durante la fase MD1 della partita della UEFA Champions League tra Calcio Como e RB Leipzig allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nord Italia - 10 settembre 2026 - Sport Soccer. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Martin Baturina del Como festeggia dopo aver segnato il gol dell'1-0 durante la partita di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig – Champions League 2026/2027 – Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale – Giovedì 10 settembre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Vista generale dello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como durante la fase MD1 della partita della UEFA Champions League tra Calcio Como e RB Leipzig allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nord Italia - 10 settembre 2026 - Sport Soccer. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Martin Baturina del Como festeggia dopo aver segnato il gol dell'1-0 durante la partita di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig – Champions League 2026/2027 – Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale – Giovedì 10 settembre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Trevoh Chalobah del Como contende il pallone a Marc Guiu del Lipsia durante la partita di UEFA Champions League tra Como e RB Lipsia – Champions League 2026/2027 – Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale – Giovedì 10 settembre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Tasos Douvikas del Como segna il gol del 2-0 durante la partita di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig - Champions League 2026/2027 - Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale - Giovedì 10 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Tasos Douvikas del Como esulta dopo aver segnato il gol del 2-0 con Nico Paz del Como durante la partita di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig - Champions League 2026/2027 - Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale - Giovedì 10 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Tasos Douvikas del Como durante la partita di calcio di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig - Champions League 2026/2027 - Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale - Giovedì 10 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Assane Diao del Como esulta dopo un gol durante la prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League tra Calcio Como e RB Leipzig allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nel nord Italia – 10 settembre 2026 – Sport Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Lucas da Cunha del Como in azione durante la prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League tra Calcio Como e RB Leipzig allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nel nord Italia – 10 settembre 2026 – Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Lucas da Cunha del Como in azione durante la prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League tra Calcio Como e RB Leipzig allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nel nord Italia – 10 settembre 2026 – Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Tifosi del Como durante la partita di calcio di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig - Champions League 2026/2027 - Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, Italia settentrionale - Giovedì 10 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
L'allenatore del Como Cesc Fabregas durante la partita di calcio di UEFA Champions League tra Como e RB Leipzig - Champions League 2026/2027 - Stadio Giuseppe Sinigallia di Como, Italia settentrionale - Giovedì 10 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Moise Kean del Como saluta i tifosi durante la prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League tra Calcio Como e RB Leipzig allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nel nord Italia – 10 settembre 2026 – Sport Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)

Il Como brilla nel suo esordio all-time in Champions League (e in Europa), superando 4-1 il Lipsia allo stadio Sinigaglia. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha vinto grazie alle reti di Martin Baturina (15′), Tasos Douvikas (38′), Assane Diao (54′) e Maximo Perrone (90′). Inutile la rete dei tedeschi, firmata da Andrija Maksimovic (58′).

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