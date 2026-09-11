Il Como brilla nel suo esordio all-time in Champions League (e in Europa), superando 4-1 il Lipsia allo stadio Sinigaglia. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha vinto grazie alle reti di Martin Baturina (15′), Tasos Douvikas (38′), Assane Diao (54′) e Maximo Perrone (90′). Inutile la rete dei tedeschi, firmata da Andrija Maksimovic (58′).
Como vs RB Lipsia, le più belle foto della serata di Champions League allo stadio Giuseppe Sinigaglia
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Vittoria di misura della squadra di Cesc Fabregas, quinta nella classifica del girone unico
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