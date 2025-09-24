Giovanni Leoni, grave infortunio col Liverpool: si teme la rottura del crociato

Liverpool in ansia per il difensore Giovanni Leoni, che ha dovuto lasciare il campo in barella a causa di un grave infortunio alla gamba sinistra rimediato nel match contro il Southampton martedì. Il diciottenne centrale italiano, all’esordio da quando è arrivato al Liverpool dal Parma, si teme la rottura del crociato. Il suo esordio si è interrotto all’81’ dopo un contrasto nel finale della partita di Coppa di Lega inglese ad Anfield che il Liverpool ha vinto 2-1.

Slot: “Non un buon segno quando un giocatore si muove così”

Leoni è stato curato dallo staff medico del Liverpool a bordo campo ed è stato portato via in barella. “Quando un giocatore si muove in quel modo, di solito non è un buon segno”, ha detto l’allenatore del Liverpool Arne Slot a ITV. Leoni, che sembrava provare un dolore considerevole, dovrebbe sottoporsi ad accertamenti, tra cui una risonanza magnetica. “Normalmente le emozioni di un giocatore dicono molto”, ha detto Slot. “Ho visto durante il fine settimana un giocatore dell’Eredivisie olandese uscire completamente in lacrime – Ruben van Bommel, tra l’altro, del PSV – e il giorno dopo si è rivelato nulla di che. Speriamo per il meglio”.

Chiesa: “Spero nulla di grave, ha solo 18 anni”

Dell’infortunio di Leoni ha parlato anche Federico Chiesa, autore di due assist nel match vinto dai Reds. “Mi dispiace per quello che è successo a Leoni. Non sappiamo ancora l’entità esatta dell’infortunio, ma spero che non sia nulla di grave perché ha un futuro brillante davanti a sé. È un ragazzo fantastico e un grande calciatore. Ha solo 18 anni. Spero che non sia nulla di grave, ma vedremo”.

“L’ho visto l’anno scorso in Serie A e ha già dimostrato calma col pallone tra i piedi e una grande mentalità difensiva“, ha evidenziato Chiesa. “Una mentalità difensiva italiana come i vecchi difensori di una volta -ha aggiunto-. Spero davvero che non sia nulla di grave”.

Chi è Giovanni Leoni

Leoni è nato a Roma il 21 dicembre del 2006. Calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile del Padova, debuttando in Serie C a 16 anni contro l’AlbinoLeffe. La stagione successiva viene aggregato alla prima squadra collezionando 3 presenze in Coppa Italia Serie C.

Il 1° febbraio 2024 è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria, in Serie B. Il 6 aprile realizza il suo primo gol da professionista nella trasferta pareggiata 2-2 dai blucerchiati contro il Palermo. Chiude la stagione con 12 presenze in campionato, contribuendo al 7° posto dei blucerchiati, e viene riscattato dalla Sampdoria.

Il 27 agosto 2024 è stato ceduto al Parma per 4,8 milioni di euro. Con gli emiliani esordisce in Serie A il 9 novembre 2024, a 17 anni, giocando da titolare la partita vinta per 2-1 in casa del Venezia. Il 9 febbraio 2025 segna il suo primo gol in Serie A nel match perso per 2-1 sul campo del Cagliari. Con l’arrivo del tecnico Cristian Chivu viene promosso titolare e chiude la stagione con 17 presenze. Appena un mese fa, per Leoni è arrivata anche la prima chiamata nella Nazionale guidata dal ct Rino Gattuso per il doppio impegno contro Estonia e Israele nelle qualificazioni ai Mondiali.