Calcio, Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool: l’annuncio sui social dei ‘reds’

Giovanni Leoni è stato ceduto a titolo definitivo al Liverpool Football Club. Lo comunica il Parma in una nota sul proprio sito ufficiale. “Dal debutto in Serie A il 9 novembre 2024 contro il Venezia fino all’ultima partita in campionato contro il Napoli, il 18 maggio scorso: una storia consumata in 17 partite, un gol contro il Cagliari, performance eccellenti, prestazioni da leader di fronte a grandissimi avversari. Una storia di 17 partite che resterà per sempre nei cuori gialloblu, una storia che ti porterà lontano per continuare a scrivere pagine indelebili del calcio italiano – si legge in una nota del club emiliano – Good luck, Giovanni! Per sempre, orgoglio gialloblu!“.

Hai indossato i nostri colori con cuore, maturità e talento, scrivendo una pagina importante della tua storia e della nostra.



Ora ti aspetta un nuovo capitolo. Porta sempre con te un pezzo di Gialloblu 💛💙 pic.twitter.com/fSqsWw9cDX — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 15, 2025

“Impossibile dire no al Liverpool”

“Non è possibile dire no a questo club“. Sono le prime parole da giocatore del Liverpool di Giovanni Leoni dopo l’ufficialità del suo trasferimento dal Parma alla società inglese. “Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato – ha aggiunto il difensore – Quando ho saputo dell’interesse del Liverpool ho detto ‘Wow, è pazzesco’. Se è stato facile prendere questa decisione? Sì, perché è uno dei migliori club al mondo”.

Behind the scenes with Giovanni 📸 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

“Ciao” il benvenuto social del Liverpool per Leoni

Con un semplice “Ciao” il Liverpool ha dato il benvenuto al suo nuovo calciatore. Sui profili social dei ‘reds’, numerosi post celebrano l’arrivo del giovanissimo talento italiano.