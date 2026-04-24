Ascolti tv 23 aprile: ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 è il programma di informazione più visto

Ottimi ascolti su Rai2 per ‘Ore 14 Sera’, che è stato seguito da 932.000 spettatori pari al 7% di share. Il programma condotto da Milo Infante è leader tra i programmi d’informazione di ieri.

Sempre nel prime time su Rai 1, le due puntate della fiction “Uno sbirro in Appennino”, sono state seguite nel complesso da 3 milioni 171 mila spettatori con il 20,1% di share. Su Rai 3 “Splendida cornice” ottiene il 6,6% di share con 1 milione 20 mila spettatori. Nel preserale di Rai 1 “L’Eredità” raggiunge il 29,7% di share con 4 milioni 415 mila spettatori.

Su Canale5 ‘Forbidden Fruit‘ ha totalizzato 1.917.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Italia1 ‘Le Iene’ ha raggiunto 1.130.000 spettatori con il 9%. Su La7 ‘Piazzapulita’ è stato seguito da 874.000 spettatori e il 6.7%. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio‘ è stato seguito da 760.000 spettatori (6%).

Nell’access prime time “5 Minuti” arriva al 21,7% di share con 4 milioni 58 mila spettatori e “Affari tuoi” al 24,2% con 4 milioni 962 mila. Nel pomeriggio, su Rai 1, “Vita in diretta” registra il 22% di share con 1 milione 808 mila spettatori. Su Rai 3, “Geo” è al 9,2% di share con 746 mila telespettatori. Rai vince a pari perimetro le 24 ore con 2 milioni 501 mila spettatori e il 32,3% di share e la prima serata con 6 milioni 350 mila spettatori pari al 32,3% di share.

Ascolti Mediaset: per ‘La Ruota della Fortuna’ 23.15% di share

Ieri, giovedì 23 aprile, le Reti Mediaset sono risultate leader sul pubblico totale: Totale giornata: 3.065.000 spettatori (39.61% di share). Prima serata: 7.815.000 spettatori (39.75% di share). Seconda serata: 3.618 .000 spettatori (41.28% di share). TG5: l’edizione delle ore 20.00 è leader dell’informazione sul target commerciale con il 21.57% di share e 3.507.000 spettatori totali; quella delle ore 13.00 è la più vista con 2.522.000 spettatori totali e il 22.49% di share individui.

Da segnalare in particolare su Canale 5 in access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ registra 4.733.000 spettatori totali e il 23.15% di share individui. A seguire, ‘Forbidden fruit’ registra 1.917.000 spettatori totali con il 13.37% di share individui; In seconda serata, ‘X-Style’: 9.03% di share individui.In day-time e preserale ‘Mattino Cinque’: leader di fascia con, nella prima parte, 1.044.000 spettatori totali e il 24.11% di share individui e, nella seconda, 975.000 spettatori totali e il 24.35% di share individui. ‘Forum’: leader di fascia con 1.286.000 spettatori totali e il 19.12% di share individui. ‘Forbidden Fruit’: 2.512.000 spettatori totali con il 25% di share sul target commerciale. ‘Uomini e Donne’ 2.146.000 spettatori totali e il 23.17% di share individui (28.28% di share sul target commerciale). ‘La forza di una donna’ 2.042.000 spettatori totali con il 27.74% di share sul target commerciale. ‘Amici’ 1.241.000 spettatori totali e il 16.82% di share individui (17.99% di share sul target commerciale). ‘Dentro la Notizia’ leader sul target commerciale con, nella prima parte, il 15.54% di share e 1.049.000 spettatori totali e, nella seconda, ‘Dentro la Notizia – Le Voci’ il 18.16% di share e 1.175.000 spettatori totali. ‘Avanti un altro!’ leader di fascia sul pubblico attivo con il 22.75% di share e 2.552.000 spettatori totali. Su Italia 1 in prima serata, ‘Le Iene’ segna il 13.23% di share sul target commerciale con 1.130.000 spettatori totali. Su Retequattro in access prime-time ‘4 di Sera’ informa, nella prima parte, 984.000 spettatori totali e, nella seconda parte, 878.000 spettatori totali.

In prime-time, ‘Dritto e rovescio’ registra 760.000 spettatori totali e il 6% di share individui, con picchi di 1.354.000 spettatori. In day-time e preserale ‘Lo sportello di forum’ 738.000 spettatori totali e il 7.11% di share individui. Tg4 ‘Diario del Giorno’ 5.67% di share individui; ’10 Minuti’ 5.8% di share individui. Canali tematici in prime-time, il totale delle reti tematiche Mediaset (Iris, TopCrime, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, 20, Focus, Cine34, TwentySeven) segna il 10.25% di share sul target commerciale; in particolare, 20 è la rete tematica più vista in prime time con il film ‘Batman Begins’ 440.000 spettatori totali con il 3.66% di share sul target commerciale.