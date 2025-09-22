Calcio, Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro

L’attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro come miglior giocatore della stagione 2024/25. Nel testa a testa finale, il calciatore francese precede il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. Terzo classificato il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain).

Tra le donne, a trionfare è stata Aitana Bonmatí. Per la centrocampista del Barcellona e della Spagna è il terzo successo di fila. Mai nessuna calciatrice ne aveva vinti altrettanti. Staccata nell’albo d’oro a quota due la connazionale Alexia Putellas.

L’azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto dopo aver vinto il premio come miglior portiere della stagione.

Dembélé ha trascinato a suon di gol il Psg, che ha vinto la sua prima Champions League, ed era tra i nove giocatori del club parigino in lizza per il premio maschile. Dembélé era tra i pochi rappresentanti del Psg presenti al Théâtre du Châtelet di Parigi, visto che il resto della squadra era impegnata nel big match di campionato contro il Marsiglia rinviato domenica a causa del maltempo. Dembélé, Désiré Doué e João Neves sono tutti e tre infortunati e non erano nella lista dei convocati per la partita, il che li lasciati liberi di partecipare alla cerimonia.

Il Pallone d’Oro è stato creato dal magazine francese France Football e viene assegnato dal 1956 agli uomini e dal 2018 alle donne. Viene votato dai giornalisti dei primi 100 paesi nella classifica Fifa per il premio maschile e dai primi 50 paesi nella classifica Fifa per il premio femminile.

Dembélé è il 6° calciatore francese nella storia a vincere il Pallone d’Oro dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022).

La Francia diventa così la nazione con più calciatori diversi che hanno vinto questo premio, staccando l’Italia e la Germania con cinque.

Autore di 35 gol e 16 assist in 53 partite in tutte le competizioni, Dembélé, capocannoniere della Ligue 1 (21 gol), ha fatto sentire la sua voce anche in Champions League, con otto gol e sei assist, di cui due nella finale contro l’Inter del 31 maggio vinta per 5-0.

L’attaccante dell’Arsenal, ex Sporting Lisbona, Viktor Gyökeres ha vinto il premio Trofeo Gerd Müller per il miglior marcatore tra club e nazionale.

Il Paris Saint-Germain a livello maschile e l’Arsenal a livello femminile sono le due squadre migliori del 2025, il premio assegnato in occasione della serata del Pallone d’Oro a Parigi. Psg e Arsenal hanno vinto entrambe la Champions League.

Lamine Yamal ha vinto il Trofeo Kopa riservato al miglior giovane. In lizza c’erano anche Joao Neves, Estevão, Doué e lo juventino Yildiz.

Fuori dalla Top Ten big del calcio europeo come Khvicha Kvaratskhelia del Psg, 12°, mentre subito dietro, al 13° posto, c’è Harry Kane del Bayern Monaco. Più indietro la star del Real Madrid Vinicius Jr., 16°, e il centravanti del Barcellona Robert Lewandowski, 17°.

L’Mvp dello scorso campionato Scott McTominay, del Napoli, si è piazzato al 18° posto, miglior piazzamento per un giocatore della Serie A, seguito dal capitano dell’Inter Lautaro Martinez al 20° posto e dall’esterno nerazzurro Denzel Dumfries al 25°. Da segnalare il deludente 26° posto del bomber del Manchester City Erling Haaland.

Luis Enrique, tecnico del Psg, ha vinto il Trofeo Johan Cruyff riservato al miglior allenatore tra club e nazionale. Assente perchè impegnato con il suo Psg in campionato, Luis Enrique ha battuto la concorrenza di Antonio Conte, Hansi Flick, Enzo Maresca e Harne Slot. A premiare è stato ancora Fabio Capello. Luis Enrique ha comunque inviato un videomessaggio di ringraziamento.