I francesi dominano e conquistano per la prima volta il trofeo europeo più ambito

Il Paris Saint-Germain è campione d’Europa: i francesi conquistano la loro prima Champions League battendo l’Inter per 5-0 nella finale di Monaco di Baviera. In gol Hakimi, doppietta di Doue, Kvaratshkelia e Mayulu. Ecco il film della partita in 10 foto.

