I giocatori del Paris Saint-Germain sfilano per gli Champs Elysees, a Parigi, sfoggiando il trofeo della Champions League. Il club francese ha vinto la prima Coppa dei Campioni della sua storia battendo l’Inter in finale per 5-0. Migliaia di tifosi sono accorsi nella Capitale per festeggiare il trionfo. La squadra ha attraversato la città su due bus scoperti, accolta da applausi, musica e fumogeni.

