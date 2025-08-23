Donnarumma saluta il Psg, standing ovation dei tifosi

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Gianluigi Donnarumma che, messo fuori squadra da Luis Enrique, ha voluto salutare i tifosi del Paris Saint Germain con un giro di campo al termine della partita di Ligue 1 contro l’Angers, giocata ieri venerdì 22 agosto e vinta dai campioni d’Europa per 1-0 con un gol di Fabian Ruiz. Ad accompagnare il portiere azzurro a ricevere gli applausi del pubblico è stato il capitano Marquinhos. L’estremo difensore della Nazionale ha raccolto un filo d’erba dal terreno di gioco e lo ha baciato, come segno di gratitudine verso il club francese e i suoi tifosi.

Donnarumma sostituito da Chevalier

Donnarumma è stato messo fuori rosa dal tecnico spagnolo, che non lo ritiene più adatto al suo gioco. Per questo il club parigino ha optato per Lucas Chevalier, francese 23enne arrivato dal Lille per poco più di 40 milioni di euro. Il secondo portiere, invece, rimane Matvei Safonov, calciatore russo di 26 anni. La sua esclusione dal progetto ha scosso il mondo del pallone. Solo quest’anno, infatti, il 26enne di Castellammare di Stabia ha vinto tutto con il Psg: campionato, coppa di Francia e Champions League, oltre ad essere stato candidato al Pallone d’Oro 2025.

Donnarumma: “Hanno deciso che sono fuori dal gruppo”

“Speciali tifosi di Parigi, dal primo giorno che sono arrivato ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato“, aveva scritto l’azzurro in una lettera a cuore aperto, pubblicata sui social.

“Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi al Parco dei Principi e di salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa”. “Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi“.

Le opzioni per il futuro

Guardando al futuro immediato, secondo le indiscrezioni, Donnarumma è destinato a finire in Premier League al miglior offerente: Chelsea, Manchester United e Manchester City sono pronte a scatenarsi in un’asta a suon di milioni. Sugli occhi del 26enne di Castellammare di Stabia ci sarebbe anche il Real Madrid e anche in Italia non mancherebbero le pretendenti. In passato il classe 1999 è stato accostato a club come la Juventus e l’Inter.