Serie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Udinese-Milan

Oggi, sabato 20 settembre 2025, si disputano tre partite della quarta giornata di Serie A. Ecco tutte le informazioni su orari, dove vederle in TV e streaming, e le probabili formazioni.

Bologna–Genoa: sfida per il rilancio

Il Bologna, reduce dalla sconfitta contro il Milan, ospita il Genoa, che ha pareggiato contro il Como. Entrambe le squadre cercano punti per risalire in classifica.

Bologna-Genoa: orario e dove vederla

Orario : 15:00

: 15:00 Stadio : Dall’Ara, Bologna

: Dall’Ara, Bologna Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky con decoder Sky Q o My Sky possono accedere al canale DAZN 1 (canale 214) previa attivazione dell’opzione DAZN nel loro account Sky.

Verona–Juventus: la Vecchia Signora cerca il primato

La Juventus, dopo il pirotecnico pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund, visita il Verona al Bentegodi. Gli scaligeri cercano il primo successo stagionale, mentre la Juve punta alla vetta della classifica.

Verona-Juventus: orario e dove vederla

Orario : 18:00

: 18:00 Stadio : Marcantonio Bentegodi, Verona

: Marcantonio Bentegodi, Verona Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky con decoder Sky Q o My Sky possono accedere al canale DAZN 1 (canale 214) previa attivazione dell’opzione DAZN nel loro account Sky.

Udinese–Milan: rossoneri a caccia della terza vittoria consecutiva

Il Milan, senza Allegri squalificato e con Maignan e Leao infortunati, affronta l’Udinese, ancora imbattuta dopo le prime tre giornate. I rossoneri cercano continuità e la terza vittoria di fila per avvicinarsi alla sfida con il Napoli.

Udinese-Milan: orario e dove vederla

Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Bluenergy Stadium, Udine

: Bluenergy Stadium, Udine Dove vederla: La partita sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Gli abbonati Sky possono seguire il match sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Il programma completo della 4ª giornata di Serie A: