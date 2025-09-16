Finisce con un pirotecnico 4-4 Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata del girone unico di Champions League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la gara si accende nella ripresa. Un rasoterra di Adeyemi sblocca il match al 7′, replica di Yildiz con uno splendido tiro a giro al 18′. Nuovo vantaggio dei tedeschi con un bolide da fuori area di Nmecha al 20′, altra replica dei padroni di casa che siglano il 2-2 con un diagonale del neoentrato Vlahovic su assist di Yildiz. Il Borussia insiste e al 29′ Couto firma il 3-2 con la complicità di Di Gregorio, che prende gol sul suo palo. Bensebaini su rigore concesso per un fallo di mano di Kelly firma al 41′ il 4-2 che sembra chiudere la partita, ma nel finale succede di tutto. Vlahovic al 94′ su cross di Kalulu trova la zampata del 4-3, due minuti dopo Kelly di testa segna un incredibile 4-4 in tuffo su assist dello scatenato Vlahovic. Entrambe le squadre salgono così a un punto in classifica.
Champions League 2025, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: emozioni e gol a Torino
Match dai continui capovolgimenti: i bianconeri riprendono i tedeschi in recupero con i gol di Vlahovic e Kelly