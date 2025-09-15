Champions League 2025: le partite del 16, 17 e 18 settembre

Vigilia di Champions League 2025. Domani, 16 settembre, si parte con la prima giornata del girone unico o fase campionato. Per le italiane la prima a scendere in campo sarà la Juventus, reduce della vittoria in Serie A contro l’Inter, che invece giocherà mercoledì 17 settembre. Sempre mercoledì toccherà all’Atalanta mentre il Napoli sarà impegnato in Champions nella giornata di giovedì 18 settembre.

Sono sei le partite in programma martedì 16 settembre: si partirà alle 18.45 con le sfide tra gli olandesi del Psv Eindhoven e i belgi dello Union Sg e quella tra gli spagnoli dell’Atletico Bilbao e gli inglesi Arsenal. I bianconeri riceveranno i tedeschi del Borussia Dortmund alle 21, stesso orario di Benfica-Qarabag, Tottenham-Villarreal e Real Madrid-Olympique Marsiglia.

Altre sei partite si giocheranno mercoledì 17 settembre: alle 18.45 i greci dell’Olympiacos riceveranno i ciprioti del Pafos mentre i cechi dello Slavia Praga affronteranno i norvegesi del Bodø/Glimt. Alle ore 21 toccherà all’Inter di Chivu, reduce dal passo falso in campionato contro la Juve, giocare in trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax. I nerazzurri bergamaschi invece giocheranno a Parigi contro il Psg. Sempre alle 21 i tedeschi del Bayern Monaco riceveranno gli inglesi del Chelsea e infine il Liverpool ospiterà l’Atletico Madrid.

Giovedì sarà il turno del Napoli che a Manchester affronterà il City di Pep Guardiola alle 21. Stesso giorno e stesso orario per le sfide tra Newcastle e Barcellona (in Inghilterra), tra i portoghesi dello Sporting e i kazaki del Kairat Almaty e quella tra Eintracht Francoforte e i turchi del Galatasaray. I due match delle 18:45 saranno Copenhagen-Leverkusen e Club Brugge-Monaco.

Psg, Kvaratskhelia in dubbio per l’Atalanta

Secondo l’Equipe, l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, subito domenica contro il Lens (2-0) difficilmente terrà il parigino fuori a lungo. Il suo entourage ha rassicurato lunedì pomeriggio, confermando il dolore ma non escludendo una sua presenza in squadra per la partita di mercoledì contro l’Atalanta. Inoltre, come riportato da Le Parisien domenica, il brasiliano Lucas Beraldo, che ha subito un infortunio alla caviglia, non presenta lesioni ai legamenti.

Gli arbitri delle italiane

Sarà il francese François Letexier a dirigere Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata della Champions League in programma domani alle 21 a Torino. Ajax-Inter, in calendario mercoledì alle 21, è stata assegnata invece all’inglese Michael Oliver, mentre Paris Saint-Germain-Atalanta – in programma alla stessa ora – verrà arbitrata dallo svizzero Sandro Scharer.

Le partite di martedì 16 settembre

18:45 PSV Eindhoven Union SG

18:45 Atletico Bilbao- Arsenal

21:00 Juventus- Borussia

21:00 Benfica-Qarabağ

21:00 Tottenham-Villarreal

21:00 Real Madrid-Olympique Marsiglia



Le partite di mercoledì 17 settembre

18:45 Olympiacos -Pafos

18:45 Slavia Praga-Bodø/Glimt

21:00 Bayern Monaco-Chelsea

21:00 PSG-Atalanta

21.00 Ajax-Inter

21:00 Liverpool-Atlético Madrid

