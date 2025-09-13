Juve-Inter 4-3, ai bianconeri un pirotecnico derby d’Italia

La Juve si aggiudica il derby d’Italia con un emozionante 4-3 contro l’Inter, consolidando il primato in Serie A con 9 punti e un vantaggio di +6 sui nerazzurri. Una partita ricca di gol e colpi di scena a Torino, con il pubblico in visibilio fino all’ultimo minuto.
Primo tempo da brividi
Al 18’ Kelly apre le marcature con un tiro al volo su cross di Bremer. La risposta dell’Inter non si fa attendere: al 30’, Calhanoglu pareggia dalla distanza. Poco dopo, Yildiz riporta la Juventus avanti con un altro tiro potente da fuori area, chiudendo una prima frazione ad altissima intensità.
Ripresa di emozioni
Nella ripresa, l’Inter preme e trova il pareggio ancora con Calhanoglu al 20’. Il sorpasso bianconero arriva al 33’ grazie a una testa di Marcus Thuram. La Juventus però non molla: Khephren Thuram firma il 3-3 di testa. In pieno recupero, Adzic sorprende Sommer con una conclusione da fuori e regala il definitivo 4-3 ai padroni di casa.
Juventus a punteggio pieno, Inter ferma a 3 punti
Con questa vittoria, la Juventus resta a punteggio pieno con 9 punti, mentre l’Inter rimane ferma a quota 3. Un derby d’Italia spettacolare che conferma la forza dei bianconeri in avvio di stagione e promette una lotta al vertice avvincente in Serie A.
Juve-Inter 4-3 – Tabellino Completo Serie A, 3ª giornata
Data: 13 settembre 2025
Luogo: Allianz Stadium, Torino
Juventus (3-4-2-1)
Formazione titolare: Di Gregorio; Gatti (34’st Joao Mario), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (28’st Adzic), K. Thuram, McKennie (34’st David); Koopmeiners (28’st Cabal), Yildiz; Vlahovic (28’st Openda)
Panchina: Perin, Pinsoglio, Kostic, Rugani
Allenatore: Tudor
Inter (3-5-2)
Formazione titolare: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (32’st Darmian), Barella (20’st Zielinski), Calhanoglu (36’st Sucic), Mkhitaryan, Carlos Augusto (20’st Dimarco); M. Thuram, Martinez (20’st Bonny)
Panchina: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Bisseck, Palacios, Esposito
Allenatore: Chivu
Marcatori
- 14’pt Kelly (Juve)
- 30’pt Calhanoglu (Inter)
- 38’pt Yildiz (Juve)
- 20’st Calhanoglu (Inter)
- 31’st M. Thuram (Inter)
- 37’st K. Thuram (Juve)
- 46’st Adzic (Juve)
Note
- Arbitro: Colombo di Como
- Ammoniti: Koopmeiners, Locatelli, Mkhitaryan
- Angoli: 9-5 per l’Inter
- Recupero: 1′; 5′
- Condizioni meteo: cielo nuvoloso, terreno in perfette condizioni